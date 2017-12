S stemte imod en S-borgmester

(Last Updated On: 5. december 2017)

Stevns: Under punktet »Valg af Kommunalbestyrelsens formand (borgmester)« anbefalede Varly Jensen fra Dansk Folkeparti Steen S. Hansen (A) som borgmester.

– Kl. 13.27 blev jeg ringet op om, at man ikke ønskede at samarbejde længere. Jeg anbefaler Steen S. Hansen som borgmester, hvor man ikke er løbet fra en aftale, begrundede Varly Jensen sin anbefaling.

På vegne af den anden valggruppe anbefalede Flemming Petersen (V) sin partifælle Anette Mortensen, som borgmester.

Flere i rådssalen holdt formentlig vejret ved den første del af afstemningen, hvor der skulle stemmes for eller imod Steen S. Hansen. Han fik seks stemmer, omend det ikke var fra egne rækker. Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Nyt Stevns med hver to mandater stemte for.

At hverken Steen S. Hansen selv eller hans partifæller stemte for en kommende socialdemokratisk borgmester i Stevns kommune fik umiddelbart efter mødets afslutning følgende kommentarer fra henholdsvis Varly Jensen, Mogens Haugaard Nielsen (Nyt Stevns) og Jan Jespersen (EL) til pressen.

– Steen skulle have lejlighed til at vise, om han virkelig ville have en borgmesterpost. Derfor foreslog jeg ham som borgmester, sagde Varly Jensen.

– Eftersom vi var blevet sat af, valgte vi i stedet at pege på Steen som borgmester. Det er bemærkelsesværdigt, at Steens gruppe ikke pegede på ham. Det vil jeg undre mig over et stykke tid, sagde Mogens Haugaard Nielsen.

– Jeg stemte for Steen som borgmester i håb om, at han kunne blive det. Jeg troede, at der kunne være en lille chance. Jeg synes, at det er underligt, at Socialdemokratiet stemmer for en Venstre-borgmester. Nu er flertalsgruppen splittet. Der er mange tanker, som jeg skal hjem og tænke, sagde Jan Jespersen.

Steen S. Hansen begrundede hans og den øvrige socialdemokratiske gruppes stemmevalg med, at han ikke ønskede at bryde den aftale, som han havde indgået med Venstre og Konservative tidligere på dagen.

– Det er vigtigere at få en arbejdsduelig kommunalbestyrelse. Det har været vores fokus. Det får vi nu, sagde Steen S. Hansen på et pressemøde mandag aften.

Således blev Anette Mortensen med 13 stemmer (S – 6, V – 4, K – 2 og R – 1) valgt som ny borgmester fra 1. januar 2018.

rmh