Så er det bridgedag

Store Heddinge: Kortspil er et af verdens mest udbredte fritidssysler. Og man kan spore kortspillet tilbage til i Kina fra år 1000. I Europa blev de første spillekort efter sigende fremstillet i Italien i 1300-tallet.

Bridgens Dag på Stevns

Nu har man chancen for at blande kortene, når Store Heddinge Bridgeklub slår dørene op og afholder »Bridgens dag«, den 27. august kl. 10–13 i kantinen på Stevnshøj, Stevnshøjvej i Store Heddinge.

– Bridge er et sjovt spil, som er let at forstå, men svært at mestre. Det er en god kombination mellem socialt samvær og venlig konkurrence, og endeligt er det god hjernegymnastik, siger klubbens sekretær Jørn Seierø.

Fokus, overblik og nærvær

Store Heddinge Bridgeklub har undervisningsfaciliteter for nye spillere hver mandag aften kl. 19 – 21, fra begyndelsen af september.

Her kan man få en grundig introduktion til spillet, inden man begynder at drage erfaringer ved bridgebordet i klubregi.

Bridgeklubben inviterer alle nysgerrige til Bridgens dag, hvor man kan få et lynkursus og se andre spille, få en kop kaffe og en snak med bridgespillerne om, hvad der er så magisk ved bridgespillet. Bridge spilles af makkerpar, men det er ingen forudsætning for at være med, at man møder op med en makker.

Flot DM for Stevns

Store Heddinge Bridgeklub fejrede 70 års jubilæum i 2016, og formanden Hans Radekop siger:

– Vores klub er en lille og hyggelig med godt 40 medlemmer, så vi kender alle hinanden. Vi har både helt nye spillere, og nogen som nærmest har bridge med i vuggegave.

Formanden kan desuden glæde sig over, at klubben fik flotte placeringer som nummer fire og 25 ud af 40 par i Danmarksmesterskabets slutrunde for begyndere i Svendborg i sommers.

sky