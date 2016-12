Nu lukker den sidste bank på Stevns

Nordea i St. Heddinge flytter til Køge Torv den 23. maj

Afdelingen i Køge er i år lavet om, så kunderne både kan få klaret de daglige bankforretninger og få rådgivning samme sted.

– Alle medarbejdere flytter med til Køge, og de glæder sig til at flytte sammen med deres kolleger og møde deres kunder i de nye omgivelser. Formålet med, at vi flytter til Køge, er at sikre kunderne en endnu bedre rådgivning i en fremtidssikret filial med stærkt fagligt miljø, da kravene til rådgivernes faglige kompetencer er større end nogensinde, og de bliver bestemt ikke mindre i fremtiden, forklarer filialdirektør Anette Corfitzen.

Vi vil gøre alt for at bidrage til, at kunderne fra St. Heddinge vil opleve den samme nærhed som hidtil, fastslår Anette Corfitzen. Samtidig glæder hun sig over, at alle medarbejdere fra St. Heddinge flytter med til Køge, så det vil være kendte ansigter, kunderne møder, når de kommer til Køge.

Pengeautomaterne på Nytorv vil fortsat være tilgængelige.