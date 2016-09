Sæsonafslutning med loppemarked i Solgårdsparken

STRØBY EGEDE: Med september måneds udgang er det ved at være tid for den traditionelle sæsonafslutning i Solgårdsparken. Det sker søndag den 25. september ved de Røde Pavilloner i Solgårdsparken.

Fra kl. 10 er der loppemarked – med auktion over bedre loppemarkedsting kl. 11.15. Oprydningen går i gang kl. 12.30, og derefter spises de traditionelle pølser, og kl. 14 stryges flaget for 2016-sæsonen. Støtteforeninegn håber, at mange vil komme forbi og gøre en god handel. Overskuddet går til parkens vedligeholdelse – og husk er den denne dag kun tages imod kontanter.

Onsdagsholdet vil senere sætte bord/bænkesættene og grillene til vinteropbevaring.

De offentlige toiletter vil være åbne indtil november, hvor risikoen for nattefrost begynder.

Støtteforeningen takker alle støtter for hjælpen og opbakningen i en god sæson, hvor hygge og sammenhold atter en gang har været i højsædet.