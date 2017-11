Sæt nye udstykninger på pause

(Last Updated On: 14. november 2017)

Af: Jørgen Gregersen, kandidat for Radikale Venstre

Det man ikke kan forklare – kan man ikke forsvare.

Jeg er af mange blevet spurgt, hvorfor Stevns kommune bliver ved med at sige ja til udstykninger, som betyder, at de trafikproblemer, vi allerede har morgen og aften, kun bliver større.

Jeg vil derfor foreslå, at Stevns kommune trykker på pauseknappen for nye udstykninger, indtil Vejdirektoratets kommer med deres forslag til linjeføringen af den nye forbindelsesvej til motorvejen. Vi kan så bruge tiden på en udviklingsplan for det nordlige Stevns, som kan holde.

Muligheden med statsvejen til motorvejen er der lige nu, hvor trafikordførerne for Folketingets partier er enige om, at vi skal have den. Det ’eneste’, de kræver, er enighed mellem Stevns og Køge. Derfor en appel til Venstre og Socialdemokraterne. Få nu jeres partifæller i Køge til at ville acceptere Vejdirektoratets forslag. I Stevns er vi enige om det – så kom så Køge. Hos Radikale er vi enige.

Spørgsmålet om en stadig boligudbygning uden en udsigt til løsning på trafikproblemet kan jeg ikke forklare og dermed ikke forsvare.

Derfor det Radikale forslag om pause for nye udstykninger.

Jørgen Gregersen

Medlem af kommunalbestyrelsen

Radikal og nr. 2 på Liste B til kommunevalget