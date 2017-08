Sag står stille: Alle venter på hinanden

(Last Updated On: 15. august 2017)

Kommune: Afventer nyt udspil fra Klar Forsyning.

Klar Forsyning: Tal med kommunen.

Stevns: I sagen om det detroniserede kloakeringsprojekt er sagen midlertidig kørt fast. Klar Forsyning, som står for det udførende kloakeringsprojekt, der er stoppet af Miljø- og Fødevareklagenævnet fordi den kommunale plan ikke i »tilstrækkelig omfang byggede på gyldige tilladelser«, henviser til kommunen hvad angår spørgsmål om de »væsentlige retlige mangler«.

Accepterer afgørelsen

Leder af Stevns Kommunes Natur – og Miljøgruppe, Berith Burkandt, bekræfter, at der for øjeblikket ikke foreligger en konkret tidsplan, idet man afventer Klar Forsynings udspil til en ny projektplan.

– Kommunen vil ikke gå videre i retssystemet med klagenævnets afgørelse, fastslår Berith Burkandt.

Samtale med borgere

Hun oplyser, at Klar Forsyning nu holder møde med de borgere som har været involveret i klagesagen for at finde en løsning.

– Jeg forestiller mig, at der enten kommer en ny placering af bassinet eller et mindre bassin på tale, og at det skal drøftes hvordan man undgå oversvømmelse og tager hensyn til naturen, siger Berith Burkandt.

Lederen af kommunens Natur- og Miljøgruppe har ikke noget bud på hvor lang tid det vil tage at afslutte den separate kloakering i det berørte område, eller om det vil blive dyrere for husejerne, som Klar Forsyning antyder.

