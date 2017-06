Sagsbehandlingen sejler

(Last Updated On: 12. juni 2017)

At være til for borgerne. Sådan burde vores sagsbehandling i Stevns Kommune være, men det er langt fra virkeligheden.

Virkeligheden er desværre den, at vi udsætter alt for mange borgere og familier for tåkrummende myndighedsarbejde og uendeligt lange sagsforløb.

Det er langt fra første gang, at jeg er blevet kontaktet af stevnsboerne, som fortæller om deres oplevelse med kommunens sagsbehandling – og jeg flover mig hver gang lige meget.

Senest er jeg blevet kontaktet af en børnefamilie fra Rødvig, som man også har kunnet læse om på Facebook, der fortæller om, hvilken behandling de har fået i forbindelse med deres lille drengs særlige behov. Her har vi at gøre med en familie, hvis sag bliver trukket i langdrag; hvor familien bliver kastet frem og tilbage, og hvor familien er nødt til at få rådgivning eksternt, således at de undgår, at deres sag bliver syltet. Kan vi være det bekendt?

Som konservativ mener jeg, at vores samfund skal måles på den måde, vi tager os af dem, som har brug for hjælp. Resultatet er, at Stevns Kommune scorer bundkarakterer.

Er det mangel på faglige kompetencer? Er det vores sagsbehandlere, som er under maksimalt tidspres? Eller er det hele tankegangen, som har mere fokus på myndighedsarbejde fremfor service, at den er gal med? Måske er det en god blanding.

Jeg vil kæmpe for, at vi begynder at sætte borgeren i centrum.

Mikkel Lundemann

Borgmesterkandidat for Det Konservative Folkeparti, Stevns