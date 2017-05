Sammenstød på Bjælkerupvej

Dagplejen har udviklet sig markant (Last Updated On: 2. maj 2017)Med henvisning til en undersøgelse fra 2013 skriver Jacqueline Sporon-Fiedler i et debatindlæg i ugens udgave af Stevnsbladet, at vuggestuebørn […]

Mad og musik i forsamlingshuset (Last Updated On: 26. april 2017)Anders Mikkelsen og Anders Roland: De to sangskrivere har samlet set mere end 80 års erfaring og vil sørge for […]

Mindes 4. maj (Last Updated On: 26. april 2017)Stevns: Der bliver hele tre arrangementer i anledning af befrielsesdagen den 4. maj, med Hjemmeværnskompagni Stevns og de Stevnske Soldaterforeninger, […]

Frivillig i Tanzania (Last Updated On: 26. april 2017)Store Heddinge: Det var en modig beslutning tyveårige Simone fra Store Heddinge tog, da hun efter veloverstået studentereksamen valgte at […]