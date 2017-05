Sand flyttes fra havn til strand

(Last Updated On: 23. maj 2017)

Kystdirektoratet har nu givet tilladelse til, at der må fjernes sand fra indsejlingen til Rødvig Havn. Sandet flyttes til stranden, hvor det forventes at reducere ophobning af tang og dermed lugtgener

Rødvig: En projektgruppe under Rødvig Borgerforening har stillet forslag om, at sandet fra indsejlingen i Rødvig Havn med fordel kan flyttes til det område af stranden, der ligger vest for ydermolen ved fiskernes oplagringsplads, hvor der i perioder ophober sig store mængder såkaldt »fedtemøg« med lugtgener til følge.

Det er dog uvist, hvor længe det ekstra sand vil blive liggende, og således er der risiko for, at tangen vender tilbage, og at lugtgenerne med tiden tager til igen.

Denne usikkerhed blev da også omdrejningspunktet for debatten i kommunalbestyrelsen, da punktet var under behandling på seneste kommunalbestyrelsesmøde.

Ukendt tidshorisont

– Det, jeg hører jer sige, er, at vi bruger 428.000 kroner på at fylde sand på, for så at se, hvor hurtigt sandet flyder væk, altså hvor hurtigt de 428.000 kroner forsvinder. Vi skal passe på borgernes penge og bruge pengene til noget, vi kan have glæde af i fremtiden, sagde Varly Jensen (O).

Han har tidligere indstillet til Økonomiudvalget at man i stedet yder økonomisk støtte på 428.000 kroner til opsætning af en eller flere badebroer, der kan afhjælpe problemet.

Et flertal i kommunalbestyrelsen var dog villige til at tage risikoen og stemte for forslaget:13 stemmer for, 2 radikale stemmer med protokollering om at følge projektet i fire år, mens Dansk Folkeparti med 2 stemmer stemte imod at bruge 428.000 kroner til projektet. Pengene svarer til det beløb, som i år er afsat til strandforbedring i Rødvig.

– Tænk nu, hvis det virker Varly, hvis det bliver liggende i 6-8 år. Uanset hvad, får vi viden, vi kan bruge til noget. Samtidig får vi mindre udgifter til at fjerne tang, sagde Line Krogh Lay.

– Det er et lille skridt, men det er bedre end ingen skridt. Tidligere har der været løsningsmodeller på 10 til 12 millioner kroner. Jeg håber, at det holder længe, sagde Bjarne Østergård Rasmussen (løsgænger)

Aftalen mellem kommunen og de private lodsejere langs stranden betyder samtidig, at kommunens forpligtelse til løbende strandrensning i Rødvig ophører.

Siden 2002 har kommunen hvert år brugt mellem 30.000 og 50.000 kroner om året til at rense stranden for tang. Størstedelen af udgiften er gået til deponi af tangen.

rmh