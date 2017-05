Sidste chance for plads på musikcamp

(Last Updated On: 23. maj 2017)

Ansøgningsfristen nærmer sig for Music Maker Co-write Camp, hvor unge, talentfulde musikskabere skal skrive sange med hinanden og med professionelle, internationale sangskrivere gennem fire dage

Én af instruktørerne er Thomas Stengaard (DK). De øvrige er Chief1 (DK), Maria Marcus (SE), Michelle Leonard (UK/DE) og Tania Doko (AUS/SE). (Foto: Kim Vadskær)

Stevns: Gemmer Stevns på nogen unge musiktalenter, der drømmer om at skrive gode sange og måske endda det næste store hit? Så er det ved at være sidste udkald. 1. juni er der nemlig ansøgningsfrist på Music Maker Co-Write, der er en sangskrivningscamp for talentfulde sangskrivere og musikskabere, der har lyst til at bruge fire dage på at skabe musik sammen med professionelle sangskrivere og producere fra ind- og udland, som blandt andre Chief1. Campen er for unge mellem 17 og 30 år, der er bosat i en af de 14 kommuner, der er med i Musikmetropol-samarbejdet, som Stevns er en del af.

– Music Maker Cowrite er en unik chance. Vi opfordrer alle, der skriver sange og brænder for det – uanset om de gør det på computer eller på klaver, alene eller sammen i et band om at søge. Campen handler om at skabe musik sammen. Vi tror på, at der kommer bedre produkter ud af det, hvis man arbejder sammen, og lader sig inspirere af andre. Der er et stort potentiale og mange dygtige sangskrivere i den danske undergrund, og vi er sikre på de også findes i Stevns kommune, siger Marianne Fruergaard, projektchef i Musikmetropolen.

Instruktører er internationale hitmagere

Instruktørerne på campen kommer fra Danmark, Sverige, England og Australien og er alle professionelle hitmagere med millionsælgende sange i bagagen. Instruktørgruppen tæller blandt andre Chief1, der har skrevet og produceret for navne som Ricky Martin, Love Shop og Sanne Salomonsen; Thomas Stengaard, der står bag flere af Cisilias hits, og som var med til at co-write Emmelie de Forests Eurovision-vindersang Only Teardrops; og Michelle Leonard fra Tyskland, der har skrevet sange til reklamer, film og tv-produktioner, samt internationale artister og været dommer på Popstars i Tyskland.

Info og ansøgningsskema findes på bandakademiet.dk, ansøgning sendes til bandakademiet@roskilde.dk senest 1. juni.