Sjov med tennis i sommerferien

(Last Updated On: 5. juli 2017)

Se billederne fra første dag med Aktiv Sommer på tennisbanerne i Hårlev. (Fotos: Nikolaj Andersen)

Hårlev: Onsdag og torsdag var der tennissjov med Hårlev Tennisklub på banerne ved Hårlev Mark.

Begge dage var en god blanding af tennislege, tennisinstruktion samt forskellige øvelser med bold og ketcher – med fuldt fokus på at lære alle tennisspillets slag.

Der blev spillet med store, bløde bolde og brugt de såkaldte »Play and Stay principper«, så bane og bold var tilpasset til deltagernes niveau.

Helle Holm Wulf, der er tennistræner i klubben kunne oplyse, at det er første gang i mange år, at Hårlev Tennisklub er med i Aktiv Sommer.

Der er mulighed for at melde sig til endnu en omgang tennissjov under Aktiv Sommer, for Hårlev Tennisklub og Helle Holm Wulf gentager aktiviteten onsdag den 2. og torsdag den 3. august – og her er fortsat ledige pladser.

rmh

Se videoen fra Stevns Web TV her.