Skal daginstitutionerne have fleksibel åbningstid?

(Last Updated On: 26. oktober 2017)

Af: Michael Graakjær, kandidat for SF

Det var et af spørgsmålene ved HBE’s valgmøde i Hårlev. Principielt er SF ikke imod længere åbningstider – tværtimod. Vi ønsker dog først at få sikret flere hænder og mere uddannet personale i den nuværende åbningstid – også væsentlig flere end der er lagt op til i budget 2018.

Når man udvider åbningstiden, spreder man personalet mere ud, og det giver en “tyndere” bemanding og derfor mindre tid og færre muligheder til at udvikle børnenes motoriske, sproglige og sociale kompetencer, hvilket går imod intentionerne i budget 2018.

Gruppen af unge med udfordringer, som ingen arbejde og ingen uddannelse har, er desværre større på Stevns end i de omkringliggende kommuner, men sådan behøver det ikke være. Med tilstrækkeligt og fagligt kompetent personale kan de unge spottes tidligt og gives den rette hjælp.

Når bemandingen i daginstitutionerne er på det rigtige niveau, laver vi gerne en undersøgelse af behovet for en udvidet åbningstid. Mange steder – i bysamfund væsentlig større end dem på Stevns – har det vist sig, at den slags ordninger ikke har været så flittigt brugt, som først antaget. Personligt ville jeg hellere starte med at afskaffe nogle af de mange lukkedage vi har i kommunens institutioner – men det skal naturligvis være brugernes valg.

Michael Graakjær

Kandidat til Kommunalvalget for SF