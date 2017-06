Hvad skal der ske med Strøbyhjemmet?

(Last Updated On: 14. juni 2017)

Onsdag eftermiddag er der blandt andet stolegymnastik på Strøbyhjemmet. Altid ledsaget af sang, guitar og harmonika. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Strøby: Hver uge summer det gamle alderdomshjem på Rolighedsvej af liv. Her er musik og sang, kortspil, stolegymnastik, yoga, billard og hyggeligt samvær rundt om kaffebordet – med hjemmebagt kage til, naturligvis.

Der er hen ved 200 ugentlige brugere af stedet. De er førtidspensionister og pensionister, mellem 60 og 96 år og de kommer fortrinsvis fra Strøby, Strøby Egede og Strøby Ladeplads.

At der er brug for et sådant samlende fællesskab i den nordlige del af kommunen, er formanden for Strøbyhjemmets Pensionistforening, Lilian Lange, slet ikke i tvivl om:

– For mange af Strøbyhjemmets brugere er det deres eneste sociale samvær med andre uden for deres hjem. Mange er enlige, og mange har familier, som bor langt væk. Samværet her giver dem et pust i hverdagen, siger formanden.

Et gammelt hus

Strøbyhjemmet, der ejes af Stevns Kommune, blev bygget i 1950’erne og fungerede i en årrække som alderdomshjem. Bygningen er i dag nedslidt og trænger kraftigt til en renovering. De to oliefyr i kælderen gør det til en bekostelig affære at varme hele huset op. Ejendommen administreres af boligselskabet Lejerbo, og der bor i dag to lejere øverst oppe, mens de resterende lejemål står tomme – og der er lukket for nye beboere.

Men hvad der helt præcist skal ske med Strøbyhjemmet, har hverken beboerne eller brugerne af huset kunne få oplyst. Uvisheden og rygter har skabt en utryghed og frygt for at stedet skal rives ned og derfor må lukke.

– Men hvor skal vi så være? Vores aktiviteter kan ikke deles op. Det ville ikke fungere. Meget af det sociale ville gå tabt, siger Lilian Lange, og fortsætter:

– Hvis aktiviteterne bliver splittet op, så lukker foreningen.

Der mangler et mødested

Strøby Egede er kommunens største by, og lægger man de ældre borgere i de nærliggende byer Strøby Ladeplads og Strøby til, stiller det krav til størrelsen for et fælles mødested for pensionisterne i den nordlige del af kommunen. Men det er umiddelbart svært at få øje på brugbare alternativer.

Centerhuset i Strøby Egede, der en kort periode fungerede som mødested for byens borgere, blev lukket i 2012. Og det til trods for en underskriftsindsamling, hvor 770 underskrifter mod lukningen blev indsamlet og afleveret til daværende borgmester Poul Arne Nielsen (V).

Et andet samlingspunkt, Vallø Strand, er også et afsluttet kapitel. I løbet af 2014 stoppede de sidste aktiviteter med genoptræningscentret, som nu er flyttet til sundhedscentret i Hårlev.

Nu går rygterne – omend de ikke er bekræftet – at Strøbyhjemmet også skal lukkes og sælges.

Alternativerne undersøges

Inge Milbrat (øverst til højre) taler om hjemmets fremtid med tre af bestyrelsesmedlemmer i Strøbyhjemmets Pensionistforening. Nederst til venstre er Peder Maimann Olsen, øverst til venstre er det bestyrelsesformand Lilian Lange og nederst til højre ses Karen-Margrethe Olsen. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Kommunalpolitiker Inge Milbrat (løsgænger), der selv er borger i Strøby Egede og i al sin tid som politiker har arbejdet for bedst mulige forhold for kommunens ældre, er gået ind i sagen og vil gøre sit til, at foreningen kan leve videre.

– Strøbyhjemmets Pensionistforening er jo med deres store arbejde med til at sikre, at de ældre borgere får et hyggeligt samvær på en ordentlig måde. Man kan ikke sælge Strøbyhjemmet uden at kunne tilbyde noget andet, siger Inge Milbrat, der nu er gået i gang med at undersøge mulige og brugbare alternativer.

– For vi kan ikke beslutte at lukke Strøbyhjemmet, før vi har fundet et alternativ, slår Inge Milbrat fast.

Inge Milbrat var i 2012 med til at indsamle og aflevere de 770 underskrifter mod lukningen af mødestedet i Centerhuset i Strøby Egede.

Mange frivillige timer

Tovholder på de mange ugentlige aktiviteter, månedlige bankoeftermiddage og andagter, årlige udflugter og sæsonbetonede arrangementer såsom Sankt Hans og julefrokost er bestyrelsen i Strøbyhjemmets Pensionistforening.

Den syv mand store bestyrelse lægger typisk – hver – 25 til 30 timers frivilligt arbejde om ugen for at sikre at alting klapper.

Bestyrelsen lægger ikke skjul på, at de har svært ved at se sig selv i andre rammer end dem på Rolighedsvej. For trods sin høje alder har Strøbyhjemmet ifølge dem det hele. Blandt andet er her køkkenfaciliteter, handicaptoilet, elevator og gode busforbindelser tæt på.

Deres ønske er ikke til at tage fejl af: Strøbyhjemmet skal bevares.

