Skal Stevnsbussen også køre i 2018?

(Last Updated On: 11. juli 2017)

Valgkampen frem mod kommunalvalget er så småt i sin vorden, og et gennemgående tema i mødet med vælgerne synes at være bekymringen over normeringen i vore daginstitutioner samt serviceniveauet i ældreplejen.

I bestræbelsen på at styrke ovenstående kommer vi ikke uden om at diskutere, hvordan vi bruger pengene fornuftigst.

Med fare for at dryppe malurt i bægeret vil jeg gerne rejse spørgsmålet, om Stevnsbussen også skal køre i 2018. Jeg medgiver, at det er en fin bus, men en gratis turistbus, der kører sightseeing på Stevns hele sommeren, er en dyr sag for kommunen. Endvidere synes bussen halvtom, når man møder den langs med Stevns Klint, eller når den kommer susende forbi på landevejen. Jeg ser dog ikke alt, så jeg kan tage fejl.

Desværre er der ikke lovhjemmel til, at der kan opkræves betaling for kørslen, hvorfor det på baggrund af en grundig analyse af passagertallet og afkastet ved attraktionerne bør overvejes, om det er en god idé med en stor bus, der cirkulerer rundt mellem de stevnske attraktioner om sommeren, eller om kommunens penge gør bedre nytte andetsteds.

Rasmus Englund

Spidskandidat for Liberal Alliance