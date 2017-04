Skal unge på det sydlige Stevns have en ungdomsuddannelse?

(Last Updated On: 24. april 2017)

Optagelserne på diverse ungdomsuddannelser er i fuld gang, og ifølge gældende lovgivning har unge et retskrav på, såfremt de er erklæret uddannelsesparate, at starte på en ungdomsuddannelse efter 9. klasse

I år har det dog vist sig at være et problem at blive optaget på Køge Gymnasium, hvis man bor på det sydlige Stevns på grund af det, som kaldes afstandskriteriet/nærhedsprincippet, hvilket kort fortalt betyder, at de elever, som har bopælsadresse længst fra gymnasiet, bliver optaget til sidst, såfremt der altså er plads.

Køge Gymnasium er eftertragtet i disse år, hvilket blandt andet finder sin årsag i et godt omdømme samt det bygge- og befolkningsboom, som Køge Kommune oplever i disse år. Desværre betyder det, at unge på det sydlige Stevns ikke kan vide sig sikre på optagelse, og man kan frygte, at det ad åre også bliver sværere at komme ind på andre ungdomsuddannelser i Køge.

Det er en grotesk situation, at man ikke kan blive optaget på den ungdomsuddannelse, der ligger nærmest ens bopæl, fordi afstanden er for stor. Hvor er logikken, og er det fair, at man bliver skubbet bagerst i køen på det nærmeste gymnasium, fordi man er bosat på den yderste og sydligste kant af Stevns?

Jeg sidder med bekymring i sind på vegne af Stevns, da kommunen i forvejen slås med et lavt uddannelsesniveau blandt de unge. Herudover kan man frygte, hvad det vil betyde for bosætningen på sigt, hvis ens børn skal transportere sig langt for at få en ungdomsuddannelse. Det virker ikke tillokkende på potentielle tilflyttere.

Fire af de unge mennesker, der har fået et afslag, kender jeg personligt, da jeg udover at være skoleleder også har den ære at være deres dansklærer. Der er tale om fire motiverede, studieegnede og dygtige elever, som formentligt vil klare sig godt i uddannelsessystemet fremover. Det er synd for dem, at de er kommet i klemme qua en fæl, bureaukratisk lovgivning.

Jeg har taget kontakt til fordelingsudvalget i Region Sjælland, og jeg ved, at der findes en undtagelsesparagraf i lovgivningen, der kan tages i anvendelse. Desværre endte min telefoniske henvendelse lettere polemisk, hvorfor jeg vil opfordre alle, som har en politisk geschæft ved siden af, at de tjener til det daglige brød, til at lægge et maksimalt pres på fordelingsudvalget i Region Sjælland.

I den kommende weekend skal jeg i forbindelse med et arrangement i Aalborg mødes med Undervisningsminister Merete Riisager, hvor jeg vil forelægge hende sagen. Det eneste rationelle er, at man er garanteret en plads på det uddannelsessted, der ligger nærmest ens bopæl. Men det kræver en lovændring, hvilket nok er påkrævet, hvis de unge på Stevns ikke skal havne i samme situation igen.

Hold gejsten oppe, unge mennesker, vi kæmper for jer!

Rasmus Englund

Skoleleder

Stevns Friskole