Nu skal vi have ro i Venstre, Gerhard

Det er ikke noget kønt syn at være vidne til lokalpolitikken i Stevns Kommune.

Vi har valgt en kommunalbestyrelse, der ikke kan samarbejde, men bruger tiden på at bekrige hinanden. Politikere bryder med det parti, som de er valgt for, og derfor har vi flere løsgængere. Det er for dårligt, at der skal være så megen uro.

Uroen breder sig nu også til Venstres rækker, hvor nogle medlemmer ikke vil respektere det demokratiske valg, som er foregået med valg af borgmesterkandidat. Senest har Gerhard Nagott stillet forslag om at holde et nyt opstillingsmøde, fordi han ikke er tilfreds med resultatet af det forrige møde sidste år i august.

Men Gerhard Nagott tegner ikke Venstre. Han har meldt sig ind og ud af partiet flere gange og var i sin tid med til at starte Liberal Alliance på Stevns. Da dette projekt ikke blev til noget, vendte han tilbage til Venstre. Her stillede han op til bestyrelsen, men opnåede på generalforsamlingen ikke stemmer nok til at komme ind. I stedet blev han opfordret til at stille op som suppleant, men det var han ikke interesseret i.

Nu prøver han så at splitte partiet indefra. Det skal han ikke have held til. Venstre har valgt sin borgmesterkandidat, og Mogens Haugaard er stadig vores borgmester, der stiller op til genvalg. Så er det op til vælgerne at afgøre på valgdagen, om han skal fortsætte.

Derfor: Mød op på Venstres generalforsamling den 25. januar og stem nej til forslaget om et nyt opstillingsmøde. Nu skal vi have ro i Venstre.

Erik From

Langager 18

Rødvig