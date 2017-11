Skolefodbold for 3. årgang

(Last Updated On: 20. november 2017)

Stevns: På initiativ fra Store Heddinge Boldklub, Hellested IF, Nordstevns IF og AIK 65 Strøby blev der for nylig afviklet skolefodboldstævne for alle 3. klasser på Stevns

– Vi ønskede at skabe en tradition for tredje klasser på hele Stevns, da vi synes, at der ikke sker så meget for de mindre børn på tværs af Stevns. Vi håber, at skolerne synes om vores tiltag og er interesserede i at deltage igen til næste år, fortæller Conni Olsgaard fra AIK65 Strøby.

I Hårlev Hallen var 40 veloplagte børn fra Hotherskolen – Hellested Friskole var desværre forhindret – men tredje årgangs elever fra Hotherskolen fik med en god styring af Kasper Luplau Larsen fra Hellested IF en rigtig dejlig dag med en masse fodbold og fodboldkampe. Dagen sluttede med overrækkelse af fine T-shirts, sponseret af Stevns Brandkasse, som arrangørerne sender en kæmpe stor tak for støtte dette sociale arrangement på tværs af Stevns Kommune.

I Strøby Hallen ankom knap 20 børn fra Skelbæk Friskole med heppekor og i bus.

– Vi var så heldige, at buschaufføren også kunne hjælpe til som dommer, så stor tak til Bent Leschly for en super indsats, siger Conni Olsgaard.

Hun beretter om en helt fantastisk stemning på de to Skelbæk-hold: »Turbosneglene« og »Gamerne«, der spillede mod 80 børn fra Strøbyskolens tredje klasser, som havde lavet 10 jævnbyrdige hold der blev kaldt Strøby 1 til Strøby 10.

Efter fælles opvarmning kl. 8.40 blev der spillet i alt 30 kampe – med stor iver og indsat fra alle, både drenge og piger.

Her sluttede dagen ligeledes med overrækkelse af en fin T-shirts, sponseret af Stevns Brandkasse.

– Stor tak til Betina Brixtofte fra NGI og Johnny Thorsen fra AIK 65 Strøby, der begge ydede en super fint indsats, som dommer og i dommertårnet sammen med mig, slutter Conni Olsgaard.

Til stævnet var Store Heddinge Skole og Rødvig Friskole forhindret, så deres stævne afholdes i januar 2018 på fuldstændig samme måde.

(Privatfoto)