Skolerne afholder Uge Sex-kampagne

Sex & Samfunds store Sex-undervisningskampagne har blandt andet fokus på børns og unges rettigheder til ikke at blive misbrugt på internettet. (Foto: Sex&Samfund)

Stevns: I uge 6 rykker Sex & Samfunds store Uge Sex-undervisningskampagne ind på skoler og ungdomsuddannelser over hele landet.

I Stevns Kommune er 741 børn og unge tilmeldt kampagnen.

Online-offline rettigheder

Børn og unge, der kender egne og andres rettigheder, f.eks. retten til at bestemme over egen krop, er bedre til at skabe fællesskaber, hvor alles rettigheder respekteres.

Derfor stilles der skarpt på børn og unges online/offline rettigheder i forhold til krop, køn og seksualitet.

Uge Sex 2017 kører på skoler og ungdomsuddannelser over hele landet den 6.-10. februar. Over 11.000 undervisere deltager sammen med over 400.000 elever.

Strøbyskolen er i fuld gang

En af skolerne er Strøbyskolen. Skoleleder Dorte Ritz Nissen fortæller, at elever fra 4. klasse og opefter synes, det er et spændende tema.

– Der tales pubertet, venskab og det at være forelsket. Der laves små film, og diskuteres om krop og prævention, forklarer Dorte Ritz Nissen.

Hun oplyser endvidere, at SSP-konsulent, John Brok-Jørgensen, er med til at tale om ungdomsliv. Samme tema holdes der forældreaften om, slutter Strøbyskolens leder.

sky