Skolerne på Stevns fravalgte Skolevalg

Kommuneskoler fra 95 kommuner deltog, men den mulighed fik 315 elever ikke på Stevns

Overalt i landet deltog elever i debatter i anledning af Skolevalg. Bare ikke på Stevns. (Foto: Undervisningsministeriet)

Stevns: Undervisningsministeriets kaldte det “Årets demokratiske begivenhed”. Fænomenet gælder årets skolevalg. Det dækker over et kombineret undervisningsforløb om samfundsforhold og en autentisk gennemført valghandling for 8., 9. og 10. klasser i hele landet.

Folketingets initiativ

Det er et samlet Folketing som finder, at skolevalgsforløbet er et godt afsæt til at styrke unges demokratiske forståelse og aktive medborgerskab. Her får eleverne mulighed for at afprøve deres holdninger, sætte ansigt på de politiske ungdomsorganisationer og relatere deres mærkesager til den politiske debat. Det kan man læse på den særlige hjemmeside, som Folketinget har etableret.

To timers undervisning

Forud for valghandlingen er gået et tre uger langt valgkampslignende undervisningsforløb, der understøtter flere fælles mål i samfundsfag.

Undervisningsforløb og materialer var gratis og kunne gennemføres på to ugentlige samfundsfagstimer over tre uger.

95 kommuner deltog

Selveste statsministeren udskrev formelt skolevalget den 15. januar. Valget blev afholdt torsdag den 2. februar 2017, hvor eleverne fik udleveret valgkort og stemmesedler, og der blev stillet stemmebokse og valgurner op på skolerne. 45.345 elever var forbi stemmeboksen.

Christian Juul Lentz, som er Christiansborgs projektleder for Skolevalg, oplyser, at der var 700 skoler, som var tilmeldt fra 95 kommuner, med undtagelse af Ærø og Samsø. Og så Stevns tre kommuneskoler.

Stevns uden stemmebokse

Ingen af folkeskolerne på Stevns havde prioriteret at deltage. Formanden for Børneudvalget, Janne Halvor Jensen (O), har denne kommentar:

– Jeg tænker at skolevalg er et super godt initiativ, men det er ikke en politisk beslutning om der skal afholdes skolevalg. Jeg vil på ingen måde blande mig i, hvordan man vælger at varetage undervisningen på vores tre folkeskoler, det har vi vores dygtige skoleledere og lærere til, slutter udvalgsformanden.

