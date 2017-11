Små forbedringer i busdriften gennem Hellested

(Last Updated On: 20. november 2017)

Bus 252 har fået ny morgenafgang, så eleverne kan nå i skole, inden kl. ringer ind. (Foto: Dorte Michael Hansen)

Hellested: For henved halvandet år siden gjorde borgerne i Hellested opmærksom på, at de dengang nye bustider ikke fungerede optimalt – hverken for skolens elever, eller for de unge, som skulle ud af kommunen og videre til en ungdomsuddannelse.

Med en del forsinkelse er der nu enkelte forbedringer i sigte, idet der fra 10. december 2017 sker mindre justeringer for busdriften omkring Hellested.

Rute 247 og 252

Helt konkret vil rute 274 med de kommende ændringer i den nye køreplan køre fra Hellested Friskole og Børnehus kl. 14.25 og 15.25 mod Arnøje, Barup og Juellinge.

Den anden busrute 252 har fået nye afgange fra Hårlev Station kl. 7.45 og fra Hotherskolen kl. 7.47, hvilket betyder at elever til Hellested Friskole vil ankomme kl. 7.55 og således kan nå ind i klasseværelset inden skolestart.

Halvandet år er lang tid, og til spørgsmålet, hvorfor det har taget så lang tid, er svaret fra Plan- og Teknikudvalget formand, Steen S. Hansen (A):

– Ja, det har taget halvandet år. Jeg er enig i, at det har taget alt for lang tid, og det kan jeg kun beklage. Der er plads til forbedringer, siger udvalgsformanden.

Flere forbedringer på vej

Også andre busruter i kommunen har fået kommentarer fra utilfredse passagerer, som for eksempel oplever, at det kan være svært at komme hjem om aftenen og i weekenden.

Udvalget har på seneste udvalgsmøde besluttet at få passagertællinger fra Movia, som gennemføres på alle busruter i kommunen i november måned.

– Det bliver det kommende stående udvalgs opgave at evaluere hele planen og justere den således, at der er sammenhæng og forbedringer, siger Steen S. Hansen.

Udvalget indstiller, at det kommende udvalg tager sagen op i starten af 2018, så ændringer kan træde i kraft i august 2018.

rmh