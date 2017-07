Socialdemokratiet og Radikale indgår valgforbund

(Last Updated On: 18. juli 2017)

Stevns: Fredag offentliggjorde Radikale Venstre og Socialdemokratiet, at de har indgået valgforbund til efterårets kommunalvalg.

– Radikale og Socialdemokratiet har et godt samarbejde med henblik på at finde løsninger gennem dialog og en god arbejdsform, som skaber resultater, forklarer Line Krogh Lay.

– Det er vigtigt, at vi nu får politisk ro, så der kan skabes ordentlige løsninger for borgerne på Stevns, siger Steen S. Hansen (A).

Line Krogh Lay og Steen S. Hansen er borgmesterkandidat for deres respektive partier. På spørgsmålet om, hvem de hver især vil pege på efter valget, lyder svarene:

– Radikales udgangspunkt er at arbejde for at få et mandat fra vælgerne, der er stærkt nok til at få borgmesterposten, men det er op til vælgerne, om det bliver muligt. Hvis dette ikke viser sig muligt efter valget, peger vi på Steen S. Hansen, da socialdemokraterne også har vist vilje og evne til det brede samarbejde, siger Line Krogh Lay.

– Jeg forventer et styrket socialdemokrati på Stevns efter valget, og jeg ser gerne en stærk og stabil midterakse, gerne med en socialdemokratisk borgmester, siger Steen S. Hansen.

Begge fremhæver de vigtigheden af, at det bliver en borgmester, som repræsenterer et parti, der sidder i Folketinget og dermed kan gøre sin indflydelse gældende der.

De to partier har en række politiske områder, hvor de ønsker at arbejde i samme retning efter valget. Heriblandt en mere grøn linje med fokus på for eksempel natur og energi, god service til borgerne, et stærkt erhvervsliv og øget beskæftigelse – og sidst men ikke mindst en økonomi, som hænger sammen.

rmh