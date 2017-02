Sølvmedaljer til Rødvig Roklub

Rødvig: De fleste af os ved, at et ergometer, er et apparat til måling af muskelarbejde.

Så ergometerroning må være i familie med det, og roning træner som bekendt de flestemuskelgrupper igennem en bred vifte af bevægelser.

Og hvorfor al den snak om ergometer og roning? Fordi Rødvig Roklub har vundet to gange sølv ved de Danske Mesterskaber i indendørsroning.

Ror indendørs om vinteren

Om vinteren kan man ikke ro ret meget på vandet på grund af kulde og mørke, derfor trænes der indendørs i romaskiner, såkaldte ergometre.

Flot medaljevinterhøst

Begge Rødvigs sølvmedaljer blev vundet af Kevin Joensen. Og han var ikke den eneste med godt resultat.

I herresenior sprint på 200 meter, roede Jan Olsen sig til en flot 5. plads. Frederikke Munch blev nr. 11 af 25, i en anden tæt finale.

Desuden deltog Julie Munch, Mathilde Joensen og Tommy Knudsen i løb for Rødvig Roklub .

sky

(Privatfoto)