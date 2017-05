Sognerejse fra Stevns til Lutherland

(Last Updated On: 4. maj 2017)

Rejseberetning af Kenny Hammer:

Rådhuset i Wittenberg. (Privatfoto)

Lørdag aften den 22.april vendte 28 deltagere hjem fra en begivenhedsrig rejse til Lutherland. Det var kulminationen på vinterens studiekreds i Højerup, Lille Heddinge og Havnelev pastorat, hvor sognepræst Eigil Andreassen havde gennemgået Luthers liv og reformationen. Rejsen var derfor primært baseret på steder i tilknytning til Luthers færden. Deltagerne besøgte Wittenberg, Eisleben, Bad Frankenhausen, Eisennach og Erfurt,

Vi fik under en meget kyndig guidning af Eigil Andreasen set og oplevet mange steder: I Wittenberg besøgte vi Stadtkirche, hvor Buggenhagen var sognepræst, og hvor Luther også prædikede. I Slotskirken så vi Luthers og Melanchthons grave og den berømte kirkedør med Luthers 95 teser. Deltagerne fik naturligvis også oplevet Lutherhaus, det gamle Augustinerkloster, hvor Luther boede fra 1511 til sin død

I Eisleben blev Luther både født og døde, – der var mange mindesmærker. I Bad Frankenhausen så vi et meget spændende Panoramamuseum til minde om bondeoprøret i 1525 med et af den yngre kunsthistories mest opsigtsvækkende bestillingsprojekter – monumentalmaleriet ”Frühbürgerliche Revolution in Deutschland”- et maleri af Werner Tübke på 14 x 123 m, der dækker hele indersiden af den store panoramakuppel. Ganske fantastisk.

Middelalderborgen Wartburg. (Privatfoto).

Vi var også i Eisennach, hvor middelalderborgen Wartburg ligger. I denne meget velbevarede borg blev Luther holdt skjult i næsten 1 år, efter at have været lyst i band på Rigsdagen i Worms i 1521. Vi så hans arbejdsværelse, hvor han oversatte biblen fra græsk til tysk, hvilket var en kæmpe præstation, og hvor han siges at have kastet sit blækhus efter djævelen, så der kom en stor blækklat på væggen. Den er nu forsvundet.

Da vi nu var i Eisenach, var der fin lejlighed til at besøge verdens største Bachmuseum i Johan Sebastian Bachs fødeshjem. Det var for en Bachentusiast en meget stor oplevelse. Vi så bl.a. fine gamle instrumenter, og hver time var der 20 min. med koncert på de gamle instrumenter. Virkelig skønt.

Vi sluttede i Erfurt med en rundvisning på Augustinerklostret, hvor Luther aflagde munkeløftet, men som nu er indrettet til overnattende gæster, men uden de nu sædvanlige praktiske ting som WI-FI, tlf. og radio, dog med koldt og varmt vand.

Deltagerne vendte godt trætte hjem, fyldt med de mange indtryk og med stor taknemlighed for Eigil Andreassens meget fine guidning.

Han har fortalt, at der igen til efteråret vil blive en studiekreds – emnet er dog ikke endnu fastsat, så måske bliver der en sognerejse igen til næste forår.