Solgårdsrock slutter sæsonen

Strøby Egede: Efter en dejlig jazzaften i Solgårdsparken er Solgårdsparkens Støtteforening allerede fremme ved sommerens sidste musikarrangement. Det foregår onsdag den 2. august.

Som sædvanlig er grillene og Kok med Kul På klar kl. 17.30. Husk bestillinger på buffet og smørrebrød senest kl. 12 på selve dagen på telefon 20725207 eller mail: bestil@kokmedkulpå.dk. Alle drikkevarer skal købes på stedet, da der er gratis adgang til arrangementet.

Kl. 19 går The Rocking Ghosts på scenen.

– Det er 18. gang, at orkesteret lukker musiksæsonen, og mange trofaste musikfans ser frem til denne dag. Bandet plejer at få folk ud på dansegulvet fra første strofe, specielt fordi de er kendt for mange gode hits blandt andet »Belinda« og »Oh what a kiss«. Kontakten mellem bandet og publikum plejer at være enestående, og det giver en fantastisk stemning på stedet, siger Olli Pedersen fra Solgårdsparkens Støtteforening.

Han opfordrer til, at man netop denne aften medbringer egne siddepladser og bord, da der normalt bliver hurtigt optaget.

Udover varmt tøj, anbefales det også for de ikke-stedkendte at medbringer en lygte, der kan anvendes, når man skal hjem.

