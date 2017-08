Sommerjazz med Monique

(Last Updated On: 9. august 2017)

Endeslev: Søndag den 13. august kl. 14 er der sommerjazz i Enderslev Præstegårdshave. Det populære arrangement i Endeslev vil i år få besøg af sangerinden Monique.

Monique har været del af den danske musikscene, siden hun var 17 år gammel. Hun har udgivet flere albums, har været med i musicals, sunget med DR’s underholdningsorkester, lavet musik for børn – og nu skal hun så synge i Enderslev smukke præstegårdshave. Det bliver en raffineret blanding af pop, soul, gospel og jazz.

Frivillige i Endeslev sørger for at opsætte stole, så alle kan sidde godt, men der er også mulighed for at tage et tæppe med og en madkurv, hvis man ønsker det. Hvis det regner rykker arrangementet ind i Enderslev Kirke.

Menighedsrådet i Endeslev har en bod, hvor man kan købe øl og vand.

Arrangementet er gratis og for alle interesserede.

(Pressefoto)