Sort weekend for pendlerne på Stevns

Stevns: Sidste weekend var det store Zone-dag for Din Offentlige Transport (DOT). Her blev der sagt farvel til alle zoners-kort, og fremover vil der kun være to typer pendlerkort: ét til korte rejser på mellem to-otte zoner, og ét til lange rejser på ni zoner eller mere.

For pendlerformand på Stevns, Gitte Geer, blev zoneskiftet for den kollektive trafik mere sorte Sone-dag, fordi hun finder, at pendlerne nu skal sone for det svigt trafikpolitikere er skyld i, og som betyder store prishop for rejsende med periodekort.

