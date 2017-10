Spændende foredrag om demens, kost og relationer

(Last Updated On: 18. oktober 2017)

Når Gerda Just Hansen holder foredrag om, hvilken betydning kost og relationer har på demens, så er det baseret på mange års praktisk erfaring

Foredragsholder, Gerda Just Hansen. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Stevns: I 36 år har Gerda Just Hansen undervist i madlavning, de seneste 34 år også på såkaldt hensynstagende madlavningshold.

Gennem alle årene har der på disse hold været holddeltagere med sygdommen demens. Med hendes store nærvær, veludviklede empati og en stærke intuition har Gerda efterhånden opbygget en stor erfaringsbase.

På onsdag den 25. oktober deler hun ud af sine erfaringer, når LOF er vært for foredraget »Demens – fokus på kost og relationer. Hvad kan du gøre«.

Livshistorien er vigtig

En særdeles vigtig erfaring, som hun gennem årene har gjort sig, er, at alle demensramte er forskellige og skal behandles individuelt.

– Når man skal gøre noget for den demente, så er hans eller hendes livshistorie meget vigtig, understreger Gerda.

Hun har adskillige eksempler på, hvordan hun ved at spore sig ind på den enkelte har fået vendt en situation til det positive, »har fået tingene til at lykkes«, som hun selv udtrykker det.

For en kursist var det for eksempel afgørende, at bestikket lå rigtigt, mens det for en anden viste sig, at opdækning ved sidemanden, gjorde udfaldet og fik kursisten til at spise maden. En yndlingskop eller den rigtige dækkeserviet kan også gøre en stor forskel.

– Kursisterne har alle forskellige mål, og det er de små sejre, der tæller. Det handler ikke om, at de lærer at lave en perfekt sovs, men om at de deltager – i det omfang de nu kan, fortæller Gerda, der i foråret gennemførte kurset ABC Demens.

Hvad med kosten?

Et andet vigtigt forhold er kosten – på flere måder.

– Med en fornuftig kost, altså en hjerne- og hjerterigtig kost – kan man forebygge. Men man kan ikke helbrede med kost, understreger Gerda, og fortsætter:

– Og man kan ikke sige, at hvis vi lever sundt, så får vi ikke demens. Sådan hænger det ikke sammen.

Gerda vil i løbet af foredraget også fortælle om de kost- og ernæringsmæssige udfordringer, som den demensramte kan opleve.

Flere får demens

Hos Videnscenter for Demens anslås, at antallet af danskere med demens fra 60-års alderen og opefter, er godt 84.000 i 2017. Ifølge deres prognose vil tallet stige til knap 150.000 i 2040. Dertil kommer de omkring 400.000 pårørende, som også bliver påvirket, når et familiemedlem eller en nær ven får en demenssygdom.

Foredraget er da også både for personer med demens i de tidlige stadier, for pårørende, for fagpersonale og andre interesserede. Det er i Lille Heddinge Sognehus og starter kl. 19.

Flere informationer kan findes på LOF’s hjemmeside.

rmh