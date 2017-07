Spejlbilleder, portrætter og makrofotos

(Last Updated On: 5. juli 2017)

Noah fanger genspejlingen i brilleglasset. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Store Heddinge: Det har været opgaverne for de unge, der havde meldt sig til »Digital fotografering« under årets Aktiv Sommer – med mødested i Tinghuset på Nytorv både tirsdag og onsdag.

Begge dage har vekslet mellem kort teori og praksis, og der er blevet taget mange gode portrætfotos, flotte spejlbilleder og finurlige makrofotos (billeder, taget helt tæt på, red.) af deltagerne.

Stevnsbladets udsendte mødte Noah, Smilla og Selma i Smykke-og Brillehuset på Nytorv, hvor de var på jagt efter gode spejlbilledmotiver. Det var anden og sidste dag af kurset, som er arrangeret af Stevns Fotoklub.

Alle tre var de enige om, at det havde været to supersjove og lærerige dage. Både teorien, de praktiske opgaver og ikke mindst det sociale. Noah og Selma går til daglig på Skelbæk Friskole, mens Smilla går på Strøbyskolen. De kendte ikke hinanden på forhånd, men har haft to rigtig sjove dage – det er næsten som om de ærgrer sig lidt over, at kurset snart er slut.

rmh