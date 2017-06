Spiritusbilist påkørte elmast, elskab og hegn

(Last Updated On: 15. juni 2017)

Bjælkerup: Politiet modtog tirsdag den 13. juni kl. 17.37 en anmeldelse om, at en bilist var kørt galt på Ved Bækken.

Det viste sig, at en 49-årig mand fra Store-Heddinge i spirituspåvirket tilstand havde kørt først i den ene retning, men efter en vending, i nordvestlig retning ad Ved Bækken. Under kørslen mistede han herredømmet over bilen, og ramte på sin vej en elmast, et hegn og et elskab.

Den 49-årige blev anholdt og sigtet for spirituskørsel og fik udtaget en blodprøve i den anledning.

Ingen andre trafikanter var involveret i ulykken, hvor der kun skete materiel skade.