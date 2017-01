Spirituspåvirket passager trak håndbremsen under kørsel

Stevns: Kl. 17.15 søndag den 22. januar anholdt politiet en 48-årig mand fra Hårlev, der efterfølgende blev sigtet for spirituskørsel, selvom han sad som passager i bilen.

Bilen blev ført af en 29-årig kvinde fra Strøby.

De to blev under kørslen uvenner og pludselig havde manden trukket bilens håndbremse, hvorefter bilen kørte i grøften på Stevnsvej ud for Lodbjerggårdsvej.

Kvinden var ædru, mens manden var påvirket af spiritus.

Den 48-årige blev anholdt og sigtet for spirituskørsel, grundet han havde trukket håndbremsen under kørslen. Han blev løsladt efter udtagelse af en blodprøve.

Der skete ingen personskade ved uheldet.