Spis sammen i Hellested

(Last Updated On: 19. april 2017)

107 mennesker spiste god mad og nød hinandens selskab, da Cafe Stevnen og Hellested Borgerforening sidste år inviterede til spis sammen-arrangement i Hellested forsamlingshus. (Privatfoto)

Hellested: Det sociale værested i Store Heddinge, Cafe Stevnen og Hellested Borgerforening arbejder igen i år sammen om initiativet »Danmark Spiser Sammen«. Det sker i samarbejde med Folkebevægelsen mod Ensomhed og KFUM’s Sociale Arbejde.

Således kan du også i år blive en del af en fællesaften med hygge, snak og god mad. Det er onsdag den 26. april kl. 17 i Hellested forsamlingshus.

Danmark Spiser Sammen er en landsdækkende kampagne, der skal fremme fællesskabet igennem et måltid mad, bringe mennesker sammen, der ikke normalt mødes og det i enhver krog af Danmark – på tværs af generationer og kulturer.

Målet er også, at alle skal blive bedre til at invitere andre indenfor – men også til selv at sige ja tak til at deltage i nye fællesskaber.

Det hele sættes i gang i uge 17, men Danmark Spiser Sammen vil strække sig over hele året.

Giv gerne et lift

Er du kørende og har mulighed for at tage andre med i din bil fra Store Heddinge, vil det være en stor hjælp.

Du kan tilmelde dig spise sammen-arrangementet i Hellested forsamlingshus på flere måder: Enten via facebook.com/CafeStevnen/, på telefon 21151547, per e-mail: Icewife@gmail.com eller kig ind på Café Stevnen eller i Hellested Brugs, hvor du også kan melde dig til.

Sidste frist for tilmelding er mandag den 24. april.

rmh

