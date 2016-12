Højstrup feriekolonis spisesal nedbrændt

HØJSTRUP: Kl. 10.51 slog Lilja Tietze og Søren Jensen alarm via 112: det brænder ved feriekolonien i Højstrup.

De to medarbejdere fra Stevns Kommunes Materielgård var i området for at tilse bl.a. slusen, da de pludselig opdager, at der kommer røg ovre fra feriekolonien.

Det begyndte med røg og da vi kommer derover er der kæmpe store flammer, fortæller Lilja Tietze til Stevnsbladet.

Mobildækningen i området er ekstrem dårlig, så det to kolleger skynder sig at løbe op til Højstrupvej for at få bedre forbindelse med alarmcentralen.

Da vi ankommer til stedet brænder det kraftigt, oplyser indsatsleder ved Østsjællands Beredskab, Mogens Brix.

Der er kraftig, sort røgudvikling som kan ses i kilometers omkreds og den gamle, røde træbygning, som bl.a. har været spisesal for feriekoloniens børn, brænder lystigt. Store træer tæt på bygningen er sortsvedne, og vidner om den kraftige varme som ilden har haft.

Brandfolk fra Østsjællands Beredskab får assistance af kolleger hos Falck i Hårlev der arbejder fire timer med slukningsarbejdet. Bygningen er nedbrændt til grunden og politiet var på stedet for at tilse omfanget. Politiets teknikere går nu i gang med at klarlægge årsagerne til branden.

Branden på stedet er nummer to på blot fire dage. Natten til fredag brændte et sommerhus, som er nabo til feriekolonien.

Foto: Charlotte Skøtt