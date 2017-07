(Last Updated On: 17. juli 2017)

Som jyde ved jeg, hvor vigtigt det er, at et område har lokale folketingsmedlemmer, som på Christiansborg vil slås for sit lokalområde. Afstanden mellem indflydelsesrige embedsfolk i København og hverdagen »vest for Valby bakke« kan mange gange være overraskende stor på trods af Danmarks beskedne størrelse. Derfor er det utrolig vigtigt, at folketingsmedlemmerne arbejder med lokale sager som bindeled mellem lokalområdet og Folketinget.

Som gruppeformand for Venstre ved jeg, at Jacob Jensen i gennem mere end 12 år som folketingsmedlem har knoklet for sin storkreds, der svarer til Region Sjælland, herunder Stevns kommune. Det har han gjort med afsæt i sine forskellige ordførerposter indenfor erhverv, kommunal og finansområderne, ligesom hans baggrund som leder hos A.P. Møller ej heller fornægter sig, når arbejdet i Folketinget tilrettelægges med rettidig omhu.

Indsatsen har bl.a. medvirket til, at adskillige infrastrukturprojekter er blevet besluttet og gennemført i området både på vej og bane. Nye uddannelsespladser er kommet til egnen, ligesom Region Sjælland er den region, som er blevet tildelt flest nye statslige arbejdspladser. Det kommer ikke af sig selv. Jacob er heller ikke bange for at gå op imod »systemerne«, hvis han mener, at der skal ske ændringer af hensyn til borgerne i sit område.

Så meget desto mere tryg er jeg ved, at Venstre har valgt Jacob Jensen som vores bud på den næste regionsrådsformand i Region Sjælland, efter at Jens Stenbæk har valgt ikke at genopstille. Jeg er ked af at miste Jacob i Folketingsgruppen, men jeg er oprigtig glad for, at han stadig vil være i partiet tjeneste. Jeg ønsker Jacob alt muligt held og lykke i kampen om regionsformandsposten i Region Sjælland.

Venstre går til valg på et slogan, der hedder: »Sammen om Region Sjælland«. Jeg vil tilføje som en ydmyg, men ikke desto mindre vigtig opfordring til borgerne i Stevns kommune: Stå sammen om Jacob Jensen. Han vil kunne samle bredt både politisk og geografisk. Og med hans store politiske erfaring fra mange vigtige forhandlinger og mange kontakter til Christiansborg, vil Jacob være en styrke at have i front for Region Sjælland.

Af Søren Gade

Gruppeformand for Venstres folketingsgruppe