Steen Nielsen, Socialdemokratiet og pøbelvældet

(Last Updated On: 8. august 2017)

På et møde inden sommerferien behandlede kommunalbestyrelsen i Stevns Kommune forslaget til en ny kommuneplan. Under debatten blev der rejst spørgsmål om behovet for at inddrage beboerne i Valløby i planerne om etablering af et nyt og stort boligområde ved byen. Dette fik Steen Nielsen, der er kommunalbestyrelsesmedlem for Socialdemokratiet, til at beskrive borgerinddragelsen som »pøbelvælde«.

Bemærkningen er ikke blot ualmindelig dum og nedladende overfor borgerne og vælgerne i Stevns Kommune. Den er udtryk for en herremandsmentalitet, som hører en anden tid til, og som er uværdig for enhver folkevalgt og ikke mindst en repræsentant for netop Socialdemokratiet. Men bemærkningen er først og fremmest afslørende og vidner om en afsporet demokratiopfattelse og om et kommunalbestyrelsesmedlem, som hverken kan eller vil bidrage til at skabe et moderne, sundt og levende lokaldemokrati baseret på åbenhed, dialog og borgerinddragelse. Mest bekymrende er det dog, at hverken Socialdemokratiets borgmesterkandidat i Stevns Kommune eller for den sags skyld andre medlemmer af kommunalbestyrelsen har fundet anledning til at tage afstand fra Steen Nielsens bemærkning.

I november måned er der kommunalvalg og dermed tid til at sammensætte en ny kommunalbestyrelse. Vi er mange, der vil mene, at det vist også er på høje tid med tanke på den nuværende kommunalbestyrelses syn på borgerne og borgerinddragelsen i Stevns Kommune.

Valgkampen i Stevns Kommune bliver snart indledt, og Steen Nielsen genopstiller for Socialdemokratiet. Det bliver interessant at følge, når Steen Nielsen og socialdemokraterne i den kommende tid vil henvende sig til vælgerne, som de ser som »pøblen«, og forklare, hvorfor vi skal stemme på dem.

Folkevalgte, der mener, at det er udtryk for »pøbelvælde« at inddrage og lytte til borgerne, fortjener hverken vores tillid, eller at vi giver dem ansvar for noget som helst. Og slet ikke at lede Stevns Kommune.

Anette Holme Hansen

Grusbakken 4

Valløby