Er Steen S. Hansen julemanden?

(Last Updated On: 16. november 2017)

Af: Karsten Skov, kandidat for Venstre

En gang imellem er det interessant at følge, hvad der loves i en valgkamp og interessant er det, når der loves noget et sted, der udelukker det, man lover et andet sted.

På vælgermødet i Strøbyhallen søndag aften lovede Steen S. Hansen, at hvad der var første prioritet for Vejdirektoratet i relation til statsvejen, var også første prioritet for ham og Socialdemokratiet. I den forbindelse var han samtidig helt overbevist om, at den anbefalede løsning vil blive den nordlige.

Det lyder jo dejligt i Strøby Egede, men på et vælgermøde for godt to uger siden i Hårlev den 25. oktober blev Socialdemokratiets lokale valgprogram for Hårlev uddelt.

I valgprogrammet for Hårlev står citat: »Socialdemokratiet vil arbejde for: En kommende statsvej til motorvejen skal kobles til Hårlev«.

Spørgsmålet er derfor Steen, hvordan skal vi have tillid til hvad du lover, når du støtter en nordlig løsning i Strøby Egede og samtidig lover en sydlig løsning i Hårlev?