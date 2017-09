Steen S. Hansen: Mit lederskab kan der ikke sættes spørgsmålstegn ved

(Last Updated On: 7. september 2017)

Budgetudkast 2018 er færdigt. Den nye flertalsgruppe er klar til at indlede forhandlinger med oppositionen.

Budgetprocessen kører på skinner. Medarbejderne har udtrykt stor tilfredshed med budgetprocessen og specielt inddragelsen tidligt i forløbet.

Budgetforslag sendes til de andre medlemmer af kommunalbestyrelsen onsdag den 6. september 2017, og det er nu tid til at forhandle budgettet på plads.

Jeg/vi ser gerne, at vi får et bredt budgetforlig. Det fik borgmesteren også at vide på mødet i Økonomiudvalget torsdag den 31. august 2017.

Det har i den periode (12 år), jeg har været medlem af Kommunalbestyrelsen været det administrative budget, der videresendes fra 1. behandlingen til 2. behandlingen.

Lidt journalistisk “nysgerrighed” kunne let have tilbagevist borgmesterens påstand om et manglende politisk budget ved dette års budgetforhandlinger.

Ved gennemgang af ØU referaterne fra de sidste tre års budgetlægning, hvor Mogens H. Nielsen har siddet for bordenden, har der på intet tidspunkt været fremlagt et politisk budget ved førstebehandlingen.

Jeg undrer mig derfor såre over, at borgmesteren fortsætter sit personangreb, som rammer hele den nye flertalsgruppe.

Arbejdet i flertalsgruppen er styret af en lyst til at få tingene til at fungere igen efter flere års kaos.

Det sidste års arbejde i kommunalbestyrelsen har været drevet af dialog, tillid og samarbejde.

Der er ingen grund til bekymring omkring budget 2018, og mit råd skal være, at borgmesteren stopper med sin polemiske tilgang til de øvrige medlemmer af kommunalbestyrelsen.

Jeg har leveret i denne periode, og har siden den 1. december 2016 sammen med den nye flertalsgruppe sikret arbejdsro i Kommunalbestyrelsen.

Med venlig hilsen

Steen S. Hansen

Borgmesterkandidat for Socialdemokraterne