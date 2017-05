Stevns-arkiv jubilerer

(Last Updated On: 4. maj 2017)

Den 11. maj er det 40 år siden Stevns Lokalhistoriske Arkiv blev stiftet. Jubilæet markeres lørdag den 6. maj

Poul Henriksen (til venstre) har siden 1985 været frivillig medarbejder. Han er i dag både formand for arkivet, og en trofast og flittig medarbejder. Til højre ses en anden flittig medarbejder, arkivleder Erik Mouritzen, som blev tilknyttet arkivet i 2004. (Privatfoto)

Store Heddinge: Løs snak på grisesalgskontoret hos den nu, hedengangne, foderstofforretning i Store Heddinge mellem formanden for højskoleforeningen, Hans Christian Nielsen, Svendlergården, og gårdejer Viggo Buck, Havnelev var indledningen til det Stevns Lokalhistoriske Arkiv, vi kender i dag.

For de to mænd var der ikke langt fra ord til handling. Allerede nogle dage senere mødtes de for at drøfte muligheden for et lokalhistorisk arkiv. De besøgte andre lokale arkiver i nærområdet og afholdt en møderække, begyndende i januar 1977, med godsfuldmægtig Knud Andersen som mødeleder. Møderækkerne havde stor tilslutning.

Personkredsen udvidedes ad åre med blandt andre Per Nyord, som blev arkivets første leder samt Jens Herluf Jensen, Henning Poulsen, P. Christian Olesen, Marianne Larsen, Lis Spring, Johannes Pedersen, Jenny Nielsen, Jytte Nyord, Aksel Høholt, Arly Olsen, Troels Grønnebæk, Agnete Jensen og Knud Rasmussen med flere.

Arkivets første år blev tilbragt i det oprindelige sygehus på Nørregade 15 i den stevnske hovedstad, hvor pladsen efterhånden blev meget trang. I slutningen af 2011 flyttede arkivet til noget nær perfekte forhold på førstesalen af den nedlagte Store Heddinge Hoved- og Realskole på Egestræde.

2017-bog tager form

I Egestræde mødes 20 frivillige medarbejdere – nogle heraf flere gange om ugen – for at bearbejde og behandle de mange arkivalier, som fortsat indleveres til arkivet.

Foruden registrering og besvarelse på forespørgsler står arkivet også bag flere udgivelser. Således udkom i 1989 et lille hæfte, omhandlende Ane Nielsdatter og hendes skæbne i 1770. I 1991 udkom Store Heddinge bys historie i bogform, og i 1993 kom den første bog, Stevns før og nu, som fortsat udgives.

Arbejdet med 2017-udgaven er i gang, og blandt emnerne i bogen kan nævnes historien om manden, som qua sit liv med fodbold har besøgt 130 forskellige lande, hovedsageligt som træner, om et par stevnske ol-guldmedaljevindere, om en forhenværende ministers ophold som barn på Stevns under 2. verdenskrig, om det lokale retsopgør fra midten af 1945, og om tidligere afstraffelsesmetoder i folkeskolerne med mere.

Særegent gaveønske

Netop bogen Stevns før og nu er i øvrigt forbundet med et, måske, særegent jubilæumsønske fra Stevns Lokalhistoriske Arkivs side: De forskellige årgange kan på jubilæumsdagen købes til en særdeles fordelagtig pris, og med prisnedsættelsen håber arkivet, at dels kan interesserede få udfyldt eventuelle huller i samlingen, og dels kan nytilflyttere via bøgerne lære mere om den egn, de har valgt at blive en del af.

Jubilæet markeres ved en reception lørdag den 6. maj klokken 10-14 på Egestræde 14 i Store Heddinge. I forbindelse hermed vises en billedudstilling med titlen Arkivet gennem 40 år. Desuden er scrapbøger og udklip med mere lagt frem, og både frivillige medarbejde og bestyrelsesmedlemmer vil være klar til at besvare spørgsmål.