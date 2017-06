Stevns’ bedste ryttere skal kåres

(Last Updated On: 31. maj 2017)

Traditionen tro skal der igen i år kåres en Stevnsmester i dressur og spring. Derfor inviterer Stevns Rideklub alle de lokale rideklubber til at kæmpe om titlen og de flotte præmier

Medalje og pokal til stevnsmesteren. (Privatfoto)

Stevns: I år afvikles Stevnsmesterskabet den 17. og 18. juni på Stald Vesterskov, Trommeslagervej i Store Heddinge. Her skal ryttere og heste fra kommunens fem rideklubber dyste om titlen som Stevnsmester – om lørdagen i dressur og om søndagen i spring. Der kåres både en Stevnsmester for ponyryttere og hesteryttere i begge discipliner.

Stevns Rideklub er vært til arrangementet og lover flotte præmier til både første-, anden- og tredjepladserne i mesterskabsklasserne, samt æresdækken til vinderne.

Er du interesseret i at sponsorere en klasse eller en præmie til Stevnsmesterskabet, kan du kontakte klubben på sponsor.srk@gmail.com.

Desuden gæster klubbens meget populære speaker, Svend Speaker, stævnet. Han vil sørge for både interviews og livesendinger på Facebook.

Ridning er for alle

Selvom weekendens helt store tilløbsstykke bliver mesterskabsklasserne, så byder stævnet også på masser af andre klasser på forskellige niveauer.

– Stevns Rideklub har sørget for at alle kan være med, og har derfor åbnet op for begynderklasser med lavt indskud, der giver helt nye ryttere mulighed for at prøve kræfter med konkurrenceridning i trygge rammer og med en hjælper på banen, oplyser Stevns Rideklubs næstformand, Andrea Marchsteiner.

Under stævnet er rideklubbens cafeteria åbent, hvor man eksempelvis kan nyde en kop kaffe, kakao, en sodavand eller lidt godt til ganen.

Tilmeldingen til stævnet med Stevnsmesterskabet er allerede åben, og foregår via DRF GO. Du kan også læse meget mere om stævnet og klubben på stevnsrideklub.dk og facebook.

Der er fem rideklubber under Dansk Rideforbund i Stevns Kommune: Stevns Rideklub (Store Heddinge), Strøby Rideklub (Strøby), Strålen (Magleby), Vallø Sportsrideklub (Store Tårnby) og Østsjællands Rideklub (Himlingøje).