Stevns borgmester på de skrå brædder

Mogens Haugaard Nielsen medvirker i “Revyperler”, som har premiere den 24. juni.

Revy i vandkanten. Satire om politikere er velkendte i sommerrevyerne. På Stevns medvirker den ægte vare. Borgmesteren går på scenen sammen med det professionelle skuespillerhold fra Revyperler. (Foto: Klaus Slavensky)

Rødvig: Den prisbelønnede sommerrevy i Rødvig har i sidste øjeblik udvidet ensemblet. Hvor resten af landets sommerrevyer parodierer og imiterer kendte politikere, har Revyperlers kunstneriske leder, Max Hansen, valgt den ægte vare.

Mogens, træd varsomt, thi…

Borgmester Mogens Haugaard Nielsen medvirker i et af numrene.

– Den er god nok, bekræfter Stevns førstemand, jeg har endog også en replik, tilføjer han.

Denne revyhistoriske nyhed fremgik af et veloplagt pressemøde på Harmonien i Rødvig, hvor det samme revyhold for tredje år i træk vil fornøje med evergreen og nyskrevne tekster, i en skøn blanding af sketches og sange.

– De musikalske numre vil nok dominerer, fortæller Max Hansen, der samtidig oplyser, at der er revyperler med fra 1938 til 2015.

Vi skal bibeholde revyen

Kvinden bag den revyen er den velholdende Jeanette Larsen, der indrømmer at det mere er hjerteblod, der holder initiativet i gang end overskuddet, for det er dyrt at lave revy. Måske endog så omkostningsfuldt at det er sidste gang.

– Denne revy giver så meget til Stevns, og derfor er jeg så glad for at vi allerede nu har haft et bedre billetsalg end tidligere år, lyder det optimistisk fra revydronningen, der er sikker på at opbakningen fra foreninger, handelsstanden og politikere stiger i fremtiden.

Borgmesteren giver i hvert fald sit kontante bidrag, og mon ikke det kan lokke lidt flere folk af huse.

