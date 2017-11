Stevns er et dejlig sted at bo

(Last Updated On: 13. november 2017)

Af: Roula Albitar Nielsen, kandidat for Nyt Stevns

Jeg har haft den glæde at bo i flere forskellige lande, deriblandt Frankrig, hvilken har givet mig et vist indblik i forskellige folkelige kulturer, men intet sted har kunne slå Stevns.

Tænkt sig at bo i en kommune, som har en så fantastisk kystlinie, at Unesco har udråbt den til verdensarv

Tænk sig at bo i en kommune, som ligger en times kørsel fra Københavns centrum, og så kan man sidde i Rødvig og spise is på kajen og kikke ud over Østersøen over mod mægtige Møns Klint

Tænk sig at bo i en kommune, som har Trykkevælde Ådal med dens utrolige smukke natur og fantastiske fiskemuligheder

Tænk sig at bo i en kommune, som udvikler sig så stærkt, at der opstår en hel ny by i Strøby Egede med alle de muligheder og faciliteter, som det medbringer

Tænk sig at bo i en kommune, som passer så godt på deres ældre ved en masse nybyggerier og yderst kvalificerede medarbejdere

Tænk sig at bo i en kommune, som har så rigt udvalg af pasningstilbud, skoletilbud samt fritidsaktiviteter, som forældrene kan vælge imellem

Tænk at bo i en kommune, hvor huspriserne er en tredjedel af, hvad de er i kommunen 5 km nordpå

Tænk at bo i en kommune som, ja jeg kan blive ved!

Dette er et helt enestående privilegium, som jeg vil være med til at bevare og udvilke.

Kan det blive bedre ? Ja, selvfølgelig – udvikling, som stopper, er det samme som afvikling. Derfor vil jeg arbejde aktivt for, at den positive udvikling, som har været på Stevns igennem bare de 4 år, jeg har boet her, forsætter.

Jeg er uddannet inden for hotel og turisme, som jeg har arbejdet med i Paris. Denne erfaring vil jeg bruge til at sætte focus på turismen. B.la gennem netværksgrupper for alle delområder. Dette skal kordineres gennem erhverscentret. Verdensarven skal kunne føles ud i alle dele af Stevns.

Jeg vil arbejde for, at de nye danskere kommer ud i det danske samfund, lærer danske værdier og bidrager positivt til lokalsamfundet. De har en helt anden iværksætterkultur, det skal vi udnytte. Stevns Bazar eksempelvis.

Jeg vil arbejde målrettet på, at pendlerne får bedre betingelser, da vigtigheden for udviklingen på Stevns afhænger af pendlernes muligheder for at komme frem og tilbage. Østbanen skal have kontakt med Køge nord. Omfartvejen skal realiseres.

Jeg vil arbejde målrettet for, at nye iværksættere får helt optimale betingelser. Stevns Silicon Valley.

Den gode tone og det bedre liv på Stevns.