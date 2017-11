Stevns – en del af fremtidens madmekka

(Last Updated On: 20. november 2017)

Professor fra RUC, Jon Sundbo, og senirorrådgiver hos NCLF, Jesper Zeihlund. (Pressefoto)

Stevns: På Stevns og i resten af Region Sjælland ligger der et stort potentiale for forretningsudvikling af små og mellemstore fødevarevirksomheder. Derfor satser både Region Sjælland og Stevns Erhvervsråd på fødevarer i fremtiden.

Et inspirationsseminar og workshop den 29. november skal hjælpe de stevnske fødevarevirksomheder med at udvide deres markeder, udvikle og styrke deres forretning.

Også på Stevns

Region Sjælland er verdenskendt for sin gastronomi. Forbrugerne efterspørger i stigende grad nye, lokale, bæredygtige og unikke fødevarer og madoplevelser af høj kvalitet. 3.8 mio. indbyggere i vores nærområde betyder store afsætningsmuligheder for fødevarevirksomhederne. Årsagerne til at satse på fødevarer i fremtiden er mange.

Derfor samarbejder Region Sjælland med Nordisk Center for Lokale Fødevarer (NCLF) om fødevareprojektet Greater Copenhagen – Fremtidens madmekka, der skal få virksomheder og brancher til at få øjnene op for mulighederne og hjælpe regionens fødevarevirksomheder med at udvikle deres forretninger.

Stevnskirsebær og Stevnsgryde

I Stevns Erhvervsråd arbejder turismekonsulent Thor Nielsen på en langsigtet plan om at gøre Stevns til fremtidens fødevaredestination. Thor er bl.a. i færd med at genstarte en produktion af fødevareprodukter baseret på den autentiske, stevnske delikatesse; Stevnskirsebærret.

Tilbage i september stod turismekonsulenten bag kåringen af Stevns nye egnsret – Stevnsgryden – ved Stevns Fødevarenetværks høstmarked. Stevns’ fødevarevirksomheder indgår også i planerne om partnerskabssamarbejde i forbindelse med udnævnelsen af Stevns Klint som UNESCO verdensarv.

Tilfredse og loyale kunder

På baggrund af det fælles fokus på fødevarer har Thor Nielsen inviteret Greater Copenhagens fødevareprojekt til Store Heddinge.

Onsdag den 29. november kan fødevareproducenter og andre madprofessionelle på Stevns deltage i et inspirationsseminar med workshop under overskriften »Servicekvalitet og touchpoints – Veje til tilfredse og loyale kunder«.

Professor fra RUC, Jon Sundbo, og seniorrådgiver hos NCLF, Jesper Zeihlund, giver de lokale fødevarevirksomheder redskaber til at analysere kunderejsen og servicekvaliteten, når de står i spidsen for seminar og workshop i Tinghuset i Store Heddinge den 29. november.

– Håbet er, at fødevarevirksomhederne de kommende år kan udvide deres markeder, udvikle og styrke deres forretning, så Stevns kan komme på landkortet som foretrukken fødevaredestination og som del af fremtidens madmekka, siger Thor Nielsen.

Fødevareproducenter og andre madprofessionelle med base på Stevns kan gratis tilmelde sig seminaret og workshoppen. Det er gratis at deltage, men tilmelding er påkrævet på nclf.dk

Thor Nielsen kan kontaktes på telefon 21383801 for yderligere information.