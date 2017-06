Stevns får syv nye telemaster

(Last Updated On: 20. juni 2017)

Stevns: Stevns kommune har haft besøg fra Teleindustriens udrykningshold med deltagelse af alle de store selskaber, TDC, Telia, TT net og 3 samt direktør for paraplyorganisationen, Jacob Willer.

Mødets udfald lover godt for den fremtidige mobildækning på Stevns. Der er nu planer om at opføre master seks konkrete steder i Stevns kommune samt en mast ved Lille Torøje i Faxe kommune, der placeres, så den også giver dækning på Stevns.

Masterne i Stevns kommune skal opsættes ved Skrosbjerg, Endeslev, Himlingøje, Klippinge, Barup og syd for Store Heddinge.

– Endvidere ville blandt andet antennen i Strøby Egede blive opgraderet med mere udstyr, idet denne mast er meget overbelastet, oplyser formand for Plan- og Teknikudvalget, Steen S. Hansen (A), til Stevnsbladet.

Holder tidsplanen vil masterne være en realitet inden udgangen af 2019, men selskaberne igangsætter løbende aktiviteter på området.

Afklarende møde i efteråret

Plan- og Teknikudvalget har besluttet, at forvaltningen skal udarbejde et kort, der giver oversigt over områder med dårlig mobildækning. Med kortet som udgangspunkt holder udvalget et afklarende møde med teleoperatørerne den 26. september i år. På mødet skal det afklares hvilke dækningsområder, der eventuelt er behov for, samt finansiering heraf for at få en god dækning.

– På mødet i september har selskaberne lavet en teknisk analyse over de områder, hvor vi i dag ved, at der er manglende dækning. Her er Klippinge, områderne midt på Stevns, Endeslev og hele strækningen langs klinten nævnt, siger Steen S. Hansen (A).

– På mødet oplyser selskaberne endvidere om de områder, som ikke kan drives »forretningsmæssigt«. Det er her, at kommunen kan være medfinansierende til opsætning af master. Jeg er sikker på, at vi her får oplyst Bøgeskoven, som et af stederne, forklarer udvalgsformanden.

Stevns kommune har lovet en hurtig og smidig sagsgang. Indtil det afklarende møde foretages der ikke yderligere.

