Stevns Lokalhistoriske Arkiv har netop udgivet årets udgave af Stevns før og nu

Redaktionsholdet og nogle af artikelskriverne til årets udgave af Stevns før og nu. Bagerst fra venstre Poul Henriksen og Jan B. Poulsen, midterst fra venstre Henning Nielsen og Knud Rasmussen og forrest fra venstre Jens Skovly, Inge Rasmussen og Merete Hansen. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Stevns: 10 artikler af varierende længde om både lægeliv og kunstnerliv på Stevns, Jan Poulsens liv med fodbold, dyrskuer i Klippinge, landsforræderi, afstraffelse i skolen samt tidligere minister Kjeld Olesens tid på Stevns.

Denne gang er der også en helt nutidig historie, skrevet af de to lokale håndbolddrenge, Lasse Svan Hansen og Claus Hansen, der sidste sommer vandt OL-guld i Rio, Brasilien.

Dertil kommer tilbageblikkene “Det stod i avisen”, som er udklip af mindre avisartikler fra Østsjællands Folkeblad, senere Dagbladet, samlet af Knud Rasmussen.

Alt det kan du læse i Stevns før og nu 2017, som netop er udkommet. 2017-udgaven er den 18. i rækken af udgivelser med tilbageblik på lokale begivenheder og personligheder.

Arkiv i 40 år

Stevns Lokalhistoriske Arkiv kunne tidligere på året fejre sit 40 års jubilæum. Det blev markeret med en jubilæumsreception lørdag den 6. maj 2017.

Formanden for Stevns Lokalhistoriske Arkiv, Poul Henriksen, fortæller i bogens første kapitel om jubilæumsdagen suppleret med fotos fra receptionen.

Ny læge i Lyderslev

Her ses det højtidelige øjeblik den 1. juli 1968, hvor lokale praktiserende læger underskriver kontrakten om samarbejdet Stevnslægerne. Fra venstre ses Anton Vibild, Arly Olsen, Kjeld Jensen, Bjarne Holm Larsen og Curt Stavis. Læge Christian Bager var ikke til stede ved fotograferingen. (Stevns Lokalhistoriske Arkiv)

I 1962 købte den dengang 29-årige reservelæge fra Haslev Sygehus, Curt Stavis, lægepraksis med dertilhørende lægebolig i Lyderslev. Curt Stavis leverer en levende og lun beretning om sin første tid som landsbylæge på Stevns – naturligvis med respekt for den tavshedspligt som følger med hvervet som læge.

Der var meget at lære for den unge læge: Den stevnske dialekt og de stevnske sygdomme, hele 1.350 sygekassepatienter og dertil kom børnene, der ikke talte med men fulgte moren – og journaler var der ingen af, for som afdøde læge Kr. Wiums hustru, fru Irma Wium fortalte ham:

– Det er brændt. Min mand sagde altid, at han havde det hele i hovedet. Og han ønskede altså at blive brændt.

Curt Stavis fortæller også om hjemmefødsler og aftenkonsultationer, om et røgfyldt venteværelse, om et blomstrende landsbyliv med skole, posthus, savværk, to bagerier og en slagter, om postomdeling tre gange dagligt – store kontraster til nutidens Stevns og Danmark.

Efter otte år med egen praksis gik Curt Stavis sammen med de øvrige fem læger på Stevns og etablerede Lægehuset i Store Heddinge.

Jan B. Poulsen og fodbold

Store Heddinge-drengen, Jan B. Poulsen, var som assistenttræner for Richard Møller Nielsen, med til at hente EM-guld hjem i 1992.

Fodbolden har været en stor del af hans liv. Som 10-årig blev Jan B. Poulsen lilleputspiller i Store Heddinge Boldklub. Fodboldstøvlerne havde korkpropper, og læderboldene var med snøre og blev fedtet godt ind inden brug.

Udsynet blev også tidligt et vigtigt element i Jan B. Poulsens liv. Han beretter om 17 dage på cykel rundt i England med skoleklassen og sidenhen et år i USA efter realklassen – helt uden europæisk fodbold. Senere bragte fodbolden ham til Singapore, Armenien, Jordan og Tanzania.

Det er 30 sider spændende læsning om et fantastisk liv med fodbold – og med tilbageblik på livet som barn og ung i Store Heddinge.

Velbesøgte dyrskuer i Klippinge

Niels L. Skovly så ikke videre glad ud i rollen som etatsråd Lindencrone ved dyrskuet i 1958. Bemærk i baggrunden en kopi af mindestenen over netop Lindencrone. (Privatfoto)

Jens Skovly, der var barn og ung i Klippinge, beretter om fem store dyrskuer afholdt i årene 1931 og frem til og med 1958, “som tiltrak opmærksomhed langvejs fra stationsbyen med de to bjerge”.

Kilderne til dette kapitel er Jens Skovlys familie, private fotos og programmer.

Det første skue i 1931 var mere en folkefest end et egentligt dyrskue, omend svin, køer og tyre blev udstillet. Der var optog med musik, pyntede heste – og endda konge- og gøngebesøg, der var tombola, skydebane, ringridning og fodbold. 1.000 tilskuere mødte op til festlighederne på landmand Christen Christensens mark.

Succesen blev gentaget fem år senere i 1936, med dobbelt så mange tilskuere, der kunne underholde sig med Lyntoget, Cirkus Marx, plante-, kemi- og rosenudstillinger samt dans og udskænkning. Rekommandøren, udråberen i cirkus, var Niels L. Skovly, Jens Skovlys farfar.

Tre skuer mere fulgte i 1942, det mest velbesøgte med op mod 3.000 tilskuere på Lykkebækgaard mark, i 1947 og sidste gang i 1958.

Landsforræderi og afstraffelse af skoleelever

Et langt mere alvorligt emne bliver taget op i det efterfølgende kapitel “En sag om landsforræderi”, skrevet af Knud Rasmussen.

Artikler fra Østsjællands Folkeblad er kilder til: “En landsforræderisag mod besættelsestidens mest ondartede tyskerhåndlangere på Stevns, gårdejer Niels Larsen, Korsnæbsgården og gestapomanden Knud Erling Jensen, der stammede fra Køgeegnen”.

Om anholdelser, forhør, afstraffelser, flugt til Sverige og angreb på Korsnæbsgården, frihedskæmpere og modstandsbevægelsen og fængselsstraffe på 12 og 14 år for stikkeri.

– Det er klart, at vi har talt om, om vi nu også kan tillade os at skrive den historie. Alt jeg skriver om, har været offentliggjort i avisartikler, så derfor synes jeg ikke, at det er odiøst, siger Knud Rasmussen.

Knud Rasmussen, der er uddannet lærer og gennem mange år var skoleinspektør på stevnske folkeskoler, bidrager med endnu et kapitel til årets udgivelse af Stevns før og nu, der handler om afstraffelse af eleverne i 1700-tallets rytterskoler og tiden frem til 1967, hvor Undervisningsministeriet den 10. juli forbød al legemlig straf i folkeskolen.

Minister var plejebarn på Stevns

Tidligere minister, Kjeld Olesen, besøger ofte Stevns, hvilket skyldes, at han som barn var anbragt i pleje hos Johan og Karen Nissen på gården Myrekær ved Varpelev.

Inge Rasmussen har – med tilladelse fra Kjeld Olesen og Lindhardt og Ringhof Forlag A/S – samlet og redigeret de afsnit fra Kjeld Olesens bog “Blåregn”, der omhandler hans tid på Stevns i årene op mod krigens afslutning.

Familien måtte ofte forlade deres hjem og søge tilflugt, da Gestapo var efter hans far, fordi han var dybt involveret i modstandsbevægelsens arbejde. Kjeld og hans lillesøster blev sendt til Stevns.

OL-guld i Rio

Lasse Svan Hansen og Claus Hansen, der begge har spillet i Sierslev HK, fortæller om deres vej fra den lokale håndboldklub til OL-guld i Rio.

Over 180 landskampe, utallige mål fra højrefløjen og adskillige medaljer for såvel klubhold som det danske herrelandshold er det blevet til for Lasse Svan Hansen. Han er født i Klippinge, opvokset i Store Heddinge, og spillede i sine unge år i Sierslev HK. I samme klub spillede Claus Hansen, født i Bjælkerup og opvokset ved Bøgeskoven, der senere blev træner for de unge årgange i klubben.

De mødtes igen i den fynske storklub GOG, og har i en årrække været en del af det danske landshold, Lasse Svan Hansen som højrefløj, Claus Hansen som assistenttræner.

I årets udgave af Stevns før og nu fortæller de om deres oplevelser ved OL i Rio, hvor de som bekendt vendte hjem med guldmedaljer efter en præstation i særklasse.

Kunstner på Stevns

Bogens sidste kapitel er skrevet af kunstner Merete Hansen, der beretter om sit liv med kunst, de seneste 50 år på Stevns.

Siden 1966 har Merete Hansen – egentlig hedder hun Merete Steen Andersen, men i forbindelse med sin kunst anvender hun sit pigenavn – boet i Store Heddinge. Atelieret befinder sig på 1. sal i Rengegade i en bagbygning – med god plads, ovenlys, højt til loftet og tre vestvendte vinduer med udsigt til grønt.

Merete Hansen fortæller om opvæksten, uddannelsen på kunstakademiet, sine teknikker og processer og hvad, der inspirerer hende.

Traditionen tro slutter bogen med en sang, i år dele af Christian Richardts digt “Vort land”.

Kan købes allerede

Bogen er netop udkommet og kan købes for under 200 kroner i udvalgte butikker på Stevns: Dagli’Brugsen i Strøby, Rødvig og Hellested, Stevns Boghandel i Rødvig, Staxen Bog og Papir i Hårlev, og i Store Heddinge kan den købes i SuperBrugsen, Meny og Kontorcentret.

Til årets udgave af den lokale årbog har redaktionsudvalget bestået af Knud Rasmussen, Henning Nielsen, Svend Jensen, Poul Henriksen og Jens Skovly.

