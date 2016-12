Stevns – for de rige

Som nytilflytter skal man jo lige rundt i kommunen og se, hvad der rører sig.

Og man skal vist være turist eller godt ved muffen for at begå sig her på Stevns.

To is ved Højeruplund og oveni kommer parkering til 40 kr.

Frokost på Harmonien: 10 voksne til fuld pris og et barn under 2 år til halv pris.

En dansk bøfsandwich på Cafe Marina. Bøf, brød, ketchup, sennep og ristede købeløg – på trods af at der står bløde løg og bearnaise sovs. Pris 60 kr. Skal vi have et par dårlige bøfsandwich, kan jeg køre til Køge og købe 12 stk.

Vi er ellers rigtig glade for at bo her i Rødvig, men fremover tager vi nok til en anden kommune, når vi skal hygge.

Med venlig hilsen

Steen Bergerud

Kornvænget 17

Rødvig