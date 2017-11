Stevns fortjener en anden borgmester!

(Last Updated On: 16. november 2017)

Af: Bjarne Østergård Rasmussen, løsgænger og Rikke Gliese Mikkelsen, kommunalbestyrelsesmedlem for Venstre

»Ledelse med agt ej med magt« er et godt råd om ledelse.

Men har man deltaget i det daglige politiske værksted den seneste valgperiode, så ved alle, at det modsatte har været praktiseret i rigt mål store dele af tiden.

Derfor fortjener Stevns i den grad en anden borgmester. En anden borgmester vil være det allerbedste, der kan ske for Stevns i forbindelse med det forestående kommunalvalg.

Hvordan det kan ske, hjælper vi gerne med et lille vink om. Der er hele 92 kandidater, heraf 17 fra listen Nyt Stevns. Disse 17 anbefaler vi at se bort fra. Så er der 75 tilbage, og blandt dem er vi helt sikre på, at vores kloge vælgere fra KV13 nok skal finde et parti eller en troværdig kandidat at give et kryds.

Vi takker for lån af 832 krydser, og anbefaler som sagt at se bort fra liste N den 21. november.

De bedste ønsker for hele Stevns og ikke mindst for en stabil fremtid uden siksak.

Rikke Gliese Mikkelsen

Kommunalbestyrelsesmedlem (V)

Lundevej 42, Lille Linde

og

Bjarne Østergård Rasmussen

Kommunalbestyrelsesmedlem (løsgænger)

Præstemarksvej 3, Hellested