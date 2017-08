Stevns Friskole fylder 40 år

(Last Updated On: 15. august 2017)

Lærer Anne Sofie Bay-Jørgesen (tv) og skoleleder Rasmus Englund smilede om kap med gæsterne til Stevns Friskoles 40 års jubilælum. (Foto: Klaus Slavensky)

Rødvig: Måske har N.F.S. Grundtvig og Chresten Kold i deres himmel sendt sol til Stevns Friskole.

Skolen kunne nemlig fejre sine første 40 år i et vejr, der varsler godt for fremtiden

Hele byens skole

Friskolen i Rødvig har 175 elever og 23 ansatte lærere og andet personale. Sådan var det ikke da lærer Anne Sofie Bay-Jørgensen blev ansat i 1987. Hun kan nemlig fejre 30 års jubilæum samtidig med, at friskolen bliver 40 år.

– Den største forandring?, Anne Sofie trækker svaret ud:

– Der er flere, men i dag bruger vi mere tid på social dannelse af eleverne. Vi arbejder meget med fællesskab, og vi starter altid dagen med fælles morgensang. Og så har vi udviklet makkerskab mellem de ældste og yngste elever, siger Bay-Jørgensen, der glæder sig over, at nærhedsprincippet i dag betyder så meget, at Stevns Friskole er blevet hele Rødvigs skole.

Børn skal være frie

Skolens inspektør, Ramus Englund, blev efter en krise på skolen, udnævnt til skoleleder i 2015. Siden er udviklingen gået fremad. Men hvad er grunden til, at friskolen har et cv på 40 år?

– Vi har haft forældre og medarbejdere, der har troet på projektet, og ikke givet op når der var krise, forklarer Rasmus Englund.

På spørgsmålet om det ikke er lidt gammeldags at bygge på Grundtvig og Kold, da det er 155 år siden, at Kold startede sin friskole i Dalum ved Odense, lyder det:

– Vi bygger også på Rousseaus børnesyn om opdragelse til frie mennesker og tage hensyn til deres individuelle natur og evner. Det gælder om at forny disse tanker og spille op mod det nuværende samfund. Men det er vigtigt ikke at stagnere, og samtidig fastholde det ideologiske ophav.

Fællesskab og tillid

Englund forklarer, at skolen tager udgangspunkt i hvordan børn af i dag tænker, især i forhold til et kristens livssyn. Han trækker filosof og teolog Løgstrup ind i sin beskrivelse af metode:

– Vi står på to ben, det uddannelsesmæssige, det videnskabelige og så dannelsen, åndslivet. Satser vi kun på læringsdelen risikerer vi, at få børn der ikke er mennesker, og som ikke kan gøre sig gældende i samfundet, er hans svar på hvad eleverne får ud af et grundlag, der lægger vægt på historie, sang og musik, når erhvervslivet skriger på ingeniører og it-specialister. Men et sådant firkantet verdenssyn køber Rasmus Englund ikke.

– Det faglige niveau skal være i orden, og det sker gennem vores fællesskab og det tillidsforhold der er mellem elever og lærere, lyder fra skolelederen, der også er forfatter til en bog med titlen »Om kærlighedens binding«, hvilket styrker hans argumentation.

Klasselæreren er et anker

De mange glade gæster løfter på kaffekoppen og lykønsker hinanden med jubilæet. Står det til skolelederen vil Stevns Friskole de næste 40 år hele tiden diskutere værdigrundlaget, implementerer nye pædagogiske tiltag, men holde fast på klasselæreren, som Englund kalder et anker for elevernes læring.

Og det er en ganske overbevisende metafor for en skole, der hører hjemme i en fiskerby.

sky