Stevns har fået sin egen turismekonsulent

Nyansat turismekonsulent Thor Nielsen kommer fra en stilling som sekretariatschef for Roskilde Dyrskue, hvor han har stor erfaring med at skabe events og omsætning. Begge er forhold som nu skal overføres til turismen på Stevns

Erhvervschef Thomas Christensen sammen med sin nye medarbejder Thor Nielsen, nyansat turismekonsulent på Stevns. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Stevns: – At vi nu er blevet en del af VISM (Visit Sydsjælland Møn, red.) er den helt rigtige model for Stevns. VISM kan skabe en kommerciel markedsføring, der trækker folk til destinationen. Men vi har et gab imellem den overordnede markedsføring og især de mindre turismeaktører på den enkelte destination, for de har svært ved at nå op og blive synlige, siger erhvervschef i Stevns Erhvervsråd, Thomas Christensen.

Med ansættelsen af en ny turismekonsulent håber erhvervschefen at kunne afhjælpe netop den problematik på Stevns. Derfor har han – i samråd med Kathrine Hendriksen, formand for Stevns Turistforening – ansat Thor Nielsen pr. 1. februar.

På første arbejdsdag blev Stevnsbladet præsenteret for Stevns’ nye turismekonsulent. Det skete i Tinghuset på Nytorv i Store Heddinge, hvor Stevns Erhvervsråd – og turismekonsulenten – holder til i det daglige.

Kommerciel tilgang

Thor Nielsen er med 15 års erfaring som sekretariatsleder for Roskilde Dyrskue en erfaren herre udi events.

Og det er netop grunden til, at erhvervschefen og turistforeningsformanden har ansat Thor. Hvervet som sekretariatsleder overtog han for øvrigt efter Lars Asserhøj, dengang Lars Asserhøj blev borgmester i den gamle Stevns kommune.

– Udover Thors erfaring indenfor turistbranchen har vi især lagt vægt på hans kommercielle kompetencer, altså det, at Thor kan omsætte noget til økonomi – omsætning, indtjening, bundlinje og arbejdspladser. For jeg mener ikke, at vi i øjeblikket trækker de penge op af turisternes lommer, som vi skal. Thor har dokumenteret erfaring med at skabe events og at skabe omsætning på dem, forklarer erhvervschefen.

På sin første arbejdsdag fremhæver Thor Nielsen netop events og festivaler, som tiltag, der skal være med til at markedsføre Stevns overfor og tiltrække turisterne.

Stevns er et spisekammer

At Stevns kan et eller andet med fødevarer er noget, som Thor Nielsen når at nævne et par gange i samtalen.

– Stevns er et landligt område, tæt på København, med eget spisekammer og et stærkt fødevarenetværk. Her er også kystlinje, natur og ro, siger den 59-årige turismekonsulent.

– Jeg kan mærke, at der er en masse ambitioner hernede, at man gerne vil en masse, og jeg ser frem til at sætte ting i gang og være med til at skabe nye oplevelser på Stevns, siger han.

Selvom Thor Nielsen i dag bor ved Sorø, er Stevns på ingen måde fremmed land. Tværtimod. Han er født og opvokset i Lille Heddinge, hvor både hans oldefar, farfar og far drev Lille Heddinge Mølle.

To-årig projektstilling

Thor Nielsen er i første omgang ansat i en begrænset projektperiode på to år som en del af Stevns Erhvervsråds sekretariat.

Stevns kommune giver et årligt tilskud på 400.000 kroner, mens Stevns Turistforening bidrager med 150.000 kroner årligt. Desuden skal selve driften finansieres via eksempelvis fonde, LAG-midler og tilskud fra kommunen.

– To år er ikke lang tid. Det tager tid at skabe resultater, siger Thor Nielsen, der håber, at politikerne beslutter at gøre stillingen permanent.

