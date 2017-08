Stevns og Køge samarbejder om rekruttering

(Last Updated On: 21. august 2017)

»Rekruttering Køge Bugt« skal hjælpe virksomhederne i Stevns og Køge til at rekruttere de rigtige medarbejdere. Det nye samarbejde har adresse på Campus i Køge – og åbnede officielt i sidste uge

De to borgmestre klipper i fællesskab snoren til Rekruttering Campus Køge. (Foto: Louise Raven)

Stevns/Køge: Mange virksomheder oplever, at det er svært at få fat i kvalificeret arbejdskraft. Det kan også være en udfordring at finde rundt i diverse jobbanker, bruge de rette sociale medier eller vide hvilke budskaber, der fanger den rette kandidats interesse.

Virksomheder, der leder efter den næste medarbejder, kan nu få hjælp fra et nyt virksomhedsrettet samarbejde mellem Køge og Stevns kommune. Samarbejdet har fået navnet »Rekruttering Køge Bugt«, og bliver virksomhedernes professionelle sparringspartner, der hjælper med rekruttering og kompetenceudvikling af medarbejdere.

Rekrutteringsgrundlaget er den ledige arbejdskraft på hele Sjælland.

For virksomhederne

Afdelingsleder i Jobcenter Stevns, Hans Kristensen, oplyser, at det nye team i Køge udgøres af seks virksomhedskonsulenter, to fra Jobcenter Stevns og to fra jobcentret i Køge.

Med det fælles rekrutteringssamarbejde får virksomhederne én indgang til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere.

– Rekruttering Køge Bugt er en serviceenhed til virksomhederne og skaber først og fremmest åbninger til de jobklare borgere, forklarer Hans Kristensen.

Som ledig er den primære kontakt fortsat det lokale jobcenter.

Indvielse kl. 13

– Som kommune skal vi samarbejde så meget som muligt på tværs af kommunegrænserne – det kommer både borgere og virksomheder til gavn. Rekrutteringssamarbejdet er et godt eksempel på, at vi hele tiden er på udkig efter nye måder til at skabe vækst og udvikling – både for virksomheder og borgere, siger borgmester i Stevns kommune, Mogens Haugaard Nielsen.

Han indviede sammen med Køges borgmester, Flemming Christensen, det nye samarbejde på Campus i Køge.

Man kan læse mere om den fælles virksomhedsindsats på rekb.dk.

rmh