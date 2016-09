Stevns er kommet på forsiden

Det er positivt, tænker man, når Stevns bliver omtalt i de landsdækkende aviser.

Det gælder ikke for denne artikel, “Asylstrøm kan splitte land og by endnu mere”, som er lagt på B.dk, altså Berlingskes nyhedsside tirsdag, altså medmindre man som Simon Spies mener, at dårlig omtale er bedre end ingen omtale.

For andre vil det nok være bekymrende, hvor meget god omtale, der nu skal til, før effekten af denne artikel kan opvejes.

I artiklen, som er meget unuanceret og ensidig, har Keld Hein fra DF taget på sig at beskrive, hvordan vi ser på flygtningesituationen på Stevns, og det er så meningen, at artiklen skal være dækkende for, hvordan man generelt har det med flygtninge på landet i Danmark.

Det er selvfølgelig muligt, at Keld Hein er blevet helt forkert citeret, og hvis det er tilfældet, håber jeg, at Keld Hein vil foranledige, at artiklen bliver trukket tilbage.

I modsat fald er jeg nødt til at pointere, at jeg som borger på Stevns ikke ønsker at blive taget til indtægt for de holdninger, der er repræsenteret i artiklen.

Med venlig hilsen

Charlotte Seierø

Boestoftevej 13

Rødvig