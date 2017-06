Stevns Kraka fylder 80

(Last Updated On: 31. maj 2017)

Ifølge den nordiske mytologi, fortælles der i sagnet om Regnar Lodbrog, om den kløgtige Kraka, som både var snarrådig og i stand til at løse nogle nærmest umulige og svære opgaver. Det må være derfor, at kunstneren Bente Ansholm kalder sit atelier for Kraka.

Kunstneren Bente Ansholm kan fejre 80 års fødselsdag. (Privatfoto)

Varpelev: Bente Ansholm fylder rundt den 9. juni. Den aktive og engagerede stevnsboer bliver 80 år. Hun har boet på Stevns i mere end 22 år.

I 1996 var Bente Ansholm med til at starte kunstsammenslutningen Åbne Atelierdøre Stevns, og siden har hun været en utrættelig ambassadør for det populære foretagende. Igennem en lang årrække har Bente Ansholm siddet i arbejdsgruppen i Åbne Atelierdøre, hvor hun har lavet et meget stort arbejde, for at få et kvalitetsfyldt og solidt arrangement på benene.

Mangfoldig kunstner

En af Bente Ansholms kunstnerkolleger, Annette Sjølund, fortæller, at Bente Ansholm oprindelig er uddannet kjolesyerske i Magasin du Nord, og at hun i mange år beskæftigede sig med administrativt kontorarbejde.

– Bente Ansholm har hele livet interesseret sig for kunstens verden. og så snart det var muligt, har hun suget kunstlærdom til sig, siger Anette Sjølund, og fremhæver fødselslarens utallige ophold på kunstskoler i hele landet, samt deltagelse på festival med croquis, som er en skitsetegnestil, der er en del af Ansholms arbejder, hvor også akvarel og akryl indgår.

Aktiv i flere kunstgrupper

Bente Ansholm har tidligere fortalt, at farver og former altid har fascineret, og at hun ikke kan lade være med at gengive de indtryk, som hun oplever i verden.

– Jeg bor på Stevns, hvor det fine lys, den høje himmel, klinten og strandene med de mange smukke sten er utrolig inspirerende, har hun sagt.

Bente Ansholm har siden 2010 haft atelieret Kraka på den gamle løgfabrik i Varpelev, hvor hun har slået dørene op for besøgende, bl.a. til Åbne Atelier udstillinger.

Hun er medlem den stevnske kunstgruppe CaCO3, Åbne Atelierdøre Stevns, kunstfælleskabet på den gamle Løgfabrik samt akvarelgruppen KAM.

Det forlyder, at Bente Ansholm fejrer 80 års fødselsdagen under private former. Så herfra skal lyde et respektfuldt hurra til Stevns egen Kraka.

sky